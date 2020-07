Gemist? HagaZiekenhuis blundert met gegevens van 6.500 patiënten en Den Haag verbiedt verkoop lachgas

Update & Video Klopjacht op kinderlok­ker in Schevenin­gen

19:22 Scheveningen staat op scherp nu verschillende ouders melden dat een kinderlokker hun kinderen lastigviel. In de omgeving van de Koppelstokstraat probeerde een man zondag volgens getuigen een vijfjarige kleuter mee te nemen door voor te spiegelen dat hij snoepjes had in zijn bestelwagen. Ook een elfjarig meisje zou recent zijn lastiggevallen. De politie onderzoekt de incidenten en neemt de zaak hoog op. In Scheveningen is de klopjacht op de kinderlokker geopend.