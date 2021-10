Gemist? Hagenaar blijft gehecht aan eigen auto en Delft ontkent moslims in het geheim te volgen

Versnipperaar is laatste uitweg

Vele duizenden boeken, cd’s en dvd’s verdwijnen uit de Haagse bibliotheek. De gemeente wil er zoveel mogelijk behoeden van de versnipperaar, al is het maar de vraag of dat ook daadwerkelijk lukt.

Hagenaar blijft gehecht aan de eigen auto

Het aantal auto’s in Den Haag neemt nog steeds toe, ondanks verwoede pogingen van de gemeente om de Hagenaar op de fiets of in het ov te krijgen. Juist in wijken waar het autobezit het laagst is, is de parkeer-druk het hoogst.

‘Steelt’ Chinese topman Alibaba geheimen van Westlandse glastuinbouw?

De topman van webreus Alibaba, Jack Ma, was deze week bij Westlandse tuinders op bezoek. Hij wil investeren in de glastuinbouw in China en kijkt hier wat er allemaal mogelijk is. Niet iedereen is blij met deze rijke pottenkijker. Concurreren de Chinezen straks de Westlanders uit de markt?

Gemeente Delft ontkent: ‘Moslims werden niet in het geheim gevolgd’

Van afgeluisterde gesprekken door mosliminfiltranten tijdens geheime moskeebezoekjes is helemaal niets waar, volgens de gemeente Delft. Het stadsbestuur ontkent dat het door ambtenaren ingehuurde bedrijf Nuance door Training en Advies (NTA) er spionnenpraktijken op nahield tijdens een onderzoek naar Delftse islamitische organisaties.

Zeventig meter meegesleurd door vrachtwagen

Joery Verbeek (33) had dinsdag een engeltje op zijn schouder. De aanvaller van Verburch (ex-VELO) reed die ochtend op de snelweg toen zijn auto door een vrachtwagen werd geramd. ,,Die Portugese vrachtwagenchauffeur had me blijkbaar helemaal niet gezien.”

Musea krijgen nog een jaar de tijd om zich te bewijzen

Heeft Zoetermeer straks twee blakende musea of moet het net geopende Museum de Voorde de deuren voorgoed in het slot laten vallen? Alle opties liggen op dit moment op tafel.

Internetoplichter (19) uit Nootdorp moet cel in

De 19-jarige verdachte D.D. uit Nootdorp heeft van Haagse rechtbank een celstraf van vijftien maanden gekregen, waarvan zeven maanden voorwaardelijk, vanwege internetoplichting. Hij zou een actieve rol hebben gespeeld in een criminele jongerengroep die voor 700.000 euro mensen heeft opgelicht.

Bijstandsmoeder Mirjam en zoon kunnen fluiten naar volledig aanvullende studiebeurs

Mirjam Duijvestijn (61) is de wanhoop nabij. Samen met haar studerende zoon Ramón (17) eet ze van de alleenstaande-oudertoeslag die ze voor hem krijgt. Maar die stopt in november als Ramón 18 wordt. En naar een volledige aanvullende beurs kunnen ze vooralsnog fluiten omdat het inkomen van zijn vader wordt meegeteld. Maar die is al acht jaar uit beeld. ,,Het is om gek van te worden.”

Afsluiting Utrechtsebaan voorlopig van de baan

Automobilisten kunnen opgelucht ademhalen: de afsluiting van de Utrechtsebaan in Den Haag gaat voorlopig niet door. De gemeente durft het niet aan om deze belangrijke verkeersader, die een half jaar dicht zou gaan, deels op slot te gooien voor het verkeer. Vooral nu het in deze donkere maanden erg druk is op de weg.

