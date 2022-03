Gemist? Halsbandparkieten houden buurt wakker en man overlijdt nadat hij met fiets in water terecht komt

Winkels in historische binnenstad maken plaats voor woningen

De toenemende leegstand in winkelstraten van Nederlandse binnensteden dwingt gemeenten tot drastische maatregelen. Zo heeft Den Haag nu besloten om 25.000 vierkante meter winkelruimte in het historisch centrum (14 procent) een andere functie te geven. Het gaat onder meer om woningen en flexruimtes. ,,We hopen zo meer levendigheid terug te brengen in die winkelstraten.’’

Fenna (5) groeit razendsnel door hersentumor

Fenna is nog maar 5, maar heeft al de lengte van een kind van 9 jaar. En waar andere kinderen pas rond hun twaalfde in de puberteit komen, is deze bij haar al begonnen. Lang is onduidelijk wat er met het meisje aan de hand is. Via een MRI-scan wordt uiteindelijk een vreselijke ontdekking gedaan, die de wereld van haar en haar ouders op z’n kop zet.

Halsbandparkieten houden buurt wakker en poepen alles onder

Het lijken gezellige vogels, maar halsbandparkieten houden bewoners soms uit hun slaap. De vogel zie én hoor je vooral goed in Den Haag. Uit recente vogeltellingen blijkt de hofstad er vele duizenden te huisvesten. In naburige gemeenten zijn ze de gifgroene vogel inmiddels spuugzat.

Man overlijdt nadat hij met fiets in water terecht komt

Aan de Pastoor Verburghlaan in De Lier is dinsdagmiddag een persoon met zijn fiets in het water terecht gekomen. Reanimatie mocht niet baten, de man is overleden.

Deelscooter mag blijven, maar voetganger houdt voorrang in de stad

Delft gaat door met het toestaan van deelscooters. Wel komt er een vergunningstelsel voor de bedrijven die deze dienst aanbieden. Zo wil de gemeente dat de bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor het parkeergedrag van hun gebruikers.

‘Koop een boeket voor degene die je liefhebt en steun oorlogsvrouwen’

Vandaag is het internationale Vrouwendag. Vooral in Oost-Europese landen, zoals Oekraïne, is het gebruik om je vrouwelijke geliefde dan een mooi bloemetje te geven. Reden tot feest is er dit jaar echter niet. Om vrouwen, met name die nu ontheemd zijn, toch kracht te geven, roepen twee voor oorlogsgeweld gevluchte Nederlanders op bloemen te kopen en een online bericht te posten met de hashtag #flowersforwomeninwar.

Bewoner wil geen pers bij rechtszaak en krijgt gelijk

Op verzoek van betrokkenen besloot de Raad van State dinsdag een rechtszaak over een dwangsom van de gemeente Midden-Delfland om persoonlijke redenen van de bewoner achter gesloten deuren, zonder aanwezigheid van de verslaggever van het AD, voort te zetten.

Honderden Zoetermeerse 70-plussers halen herhaalprik op eerste dag

De herhaalprik is in trek in Zoetermeer. Vandaag werden de eerste herhaalprikken gezet bij 70-plussers. Zij kwamen in groten getale naar de Boerhaavelaan.

Welke Feyenoordfan wil wekelijks met slechtziende Kumar naar de Kuip?

Kumar Pepperz wil niets liever dan elke week op de tribune bij Feyenoord zitten. Ondanks dat de 31-jarige Zoetermeerder nauwelijks kan zien. De fanatieke supporter wil dolgraag een seizoenkaart kopen, maar hij heeft niemand die met hem mee kan. Pepperz deed een oproep die massaal werd gedeeld.