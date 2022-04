Gemist? Handhaving stranddrukte zorgt voor frustratie en deze tandarts helpt je gratis van kiespijn af

Even geen prins Harry en Meghan spotten in het Zuiderpark

Het lijkt een stuk rustiger in het Zuiderpark op deze vierde zonnige dag van de Invictus Games. Een vermoedelijke oorzaak? Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle zijn een dagje ‘vrij’.

Hagenaars kunnen hulppakket samenstellen voor Oekraïense vluchtelingen

Hagenaars die Oekraïense vluchtelingen willen helpen met hulpgoederen, kunnen vanaf deze week per koerier een pakketje sturen met daarin spullen die nodig zijn. De startup Smartmile stelt hiervoor zijn netwerk van pakketautomaten bij de Lidl-supermarkten beschikbaar.

Honderden mensen in problemen op levensgevaarlijke Noordzee

‘Help, help’, klinkt het kilometers uit de Haagse kust. Wanhopig zwaait de vrouw om zich heen. De supper is compleet uitgeput, ontredderd en afgedreven. Ze is één van de honderden watersporters die jaarlijks in Scheveningen in levensgevaar zijn.

Deze tandarts helpt je gratis van kiespijn af

Mondzorg kan nogal prijzig zijn. Veel mensen die minder te besteden hebben kiezen er dan ook voor om een bezoekje aan de tandarts zo lang mogelijk uit te stellen, met soms nare pijn tot gevolg. ,,Je moet eens weten hoeveel mensen iedere dag ibuprofen slikken om maar naar hun werk te kunnen gaan.” Het is een onacceptabele situatie volgens tandarts Mahdi Khalilzada (30), hij helpt daarom minder rijken deze maand gratis van de pijn af.

Poptahof maakt zich op voor koninklijk bezoek

Het moet ongeveer twee maanden geleden zijn geweest toen directeur Meint Helder van Brede School Poptahof in Delft een telefoontje kreeg van de Koningsspelen. Of hij bereid was om koning Willem-Alexander en koningin Máxima op 22 april te ontvangen voor de landelijke aftrap van de sportdag?

Lichaam van overleden persoon aangetroffen in sloot in Benthuizen

In de Noordpolder in Benthuizen is woensdagmiddag in een sloot een lijk gevonden. Of er sprake is van een misdrijf, is nog onduidelijk. De politie heeft het gebied afgezet en doet onderzoek.

Drukte op het strand

Het zonnige weer maakte het strand bij Scheveningen tot een populair uitje dit paasweekend. Maar de handhaving van de gemeente zorgde voor frustraties bij zowel bewoners als de ondernemers op het strand en de boulevard. De vraag blijft ook dit jaar hoeveel drukte de badplaats aankan.

‘De vergunningen zijn nog niet rond’

Een extra gracht, een ondergrondse entree, een uitkijktoren en een fietsenstalling onder het Plein. Het Binnenhof lijkt wel een attractiepark te worden. Tenminste, volgens de plannen. Maar wie wat betaalt en hoe het er precies uit komt te zien is voorlopig nog onduidelijk.

D66 Den Haag geschrokken en verdrietig over geheim gehouden rapport

D66 Den Haag is ‘geschrokken en verdrietig’ over de artikelen in de Volkskrant over de veiligheid binnen de landelijke partij. Dat schrijven de Haagse bestuurs- en fractieleden in een gezamenlijke verklaring op hun website.

Bekijk hieronder de nieuwsvideo's die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.