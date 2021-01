Gemist? Hartoperatie van Saskia (66) werd twee keer afgezegd en Femke komt op voor andere tienermoeders

‘Stel kreeg in maand tijd 34 boetes’

In een maand tijd kregen ze 34 keer een bon voor het slapen onder een brug. Twee Hagenaars, een stel, wordt zo steeds onder de neus gewreven dat ze precies dat wat ze zo graag willen niet hebben: geld én een dak boven het hoofd. Het is een schrijnend voorbeeld.

Grote steden vragen minister: ‘Laat ons malafide verhuurders aanpakken’

Te hoge huren, slecht onderhoud én verkamering. Dat in Den Haag steeds meer huizen door beleggers en malafide pandjesbazen worden opgekocht, is de gemeente een doorn in het oog. Er ligt een wetsvoorstel van demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) op tafel om precies dat probleem in de grote steden aan te pakken.

‘Familie schaamde zich voor mij’

Bevallen tussen de eindexamens en de diploma-uitreiking. Het gebeurde bij de Zoetermeerse Femke Wijma, op 16-jarige leeftijd. Nu springt zij in de bres voor andere tienermoeders.

Twee keer werd de hartoperatie van Saskia (66) afgezegd

Ze was een bekend gezicht op Scheveningen. Als er iets moest gebeuren, vroegen ze haar. Iedereen kon op Saskia rekenen. Maar toen het nodig was, was er geen bed voor haar. In november overleed ze.

Verstopte afvoer, koud water en kapotte verwarming in winter

Spanningen tussen bewoners, te hoge servicekosten, (onderhouds)problemen die niet worden verholpen door beheerder Villex en slecht internet. Het is een greep uit een lange reeks klachten van de bewoners van Woondiversiteit Delft aan de Van Bleyswijckstraat.

‘Nieuw’ Varend Corso moet vrolijkheid en kleur brengen

Het is nog hoogst onzeker of er in 2021 een Varend Corso is, maar de organisatie en verantwoordelijke burgemeesters zijn hard bezig met de voorbereidingen. ,,Wel handig om alles voorbereid te hebben mocht er zich dit jaar een mogelijkheid aandienen voor dit evenement dat de tuinbouw in onze regio altijd zeer promoot.”

Schoolstraten in nieuwe fase: ‘Elk kind moet veilig naar school kunnen, daar zijn we nog niet’

Onveilig gedrag van haal- en brengouders, verkeersdrukte voor het schoolplein: verkeerswethouder Robert van Asten wil er van af. Een belangrijke stap is in de maak: een drietal Haagse straten gaat officieel verder als schoolstraat, nog eens negen volgen.