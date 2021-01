Gemist? Heesterbuurt in tranen en Izmarai M. is een vrij man

Izmarai M. (40) kreeg klappen en stak slager Farid uit zelfverdediging dood

Izmarai M. is een vrij man. Hij wordt niet langer vervolgd voor het doodsteken van een slager aan het Hobbenmaplein in 2018. In hoger beroep oordeelde het gerechtshof vandaag dat hij uit zelfverdediging handelde.

Haagse vrouwen achtervolgden en mishandelden andere vrouw

Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van tachtig uur tegen twee vrouwen die op de Erasmusweg in een BMW de achtervolging inzetten op een andere vrouw. Die reed in paniek naar haar schoonfamilie, maar daar werd ze voor de deur met een zware zaklantaarn mishandeld. Ook werden de ruiten van haar auto ingetikt.

ADO bereidt zich voor op kelderkraker

ADO Den Haag wil morgen per se van FC Emmen winnen. In de degradatiekraker tussen de nummer 17 en de nummer 18 van de eredivisie wil de ploeg van trainer Ruud Brood veel strijd leggen. Mogelijk kan Tomislav Gomelt wat gif toevoegen.

Bewoners van de Heesterbuurt zijn in tranen

Het nieuws over de sloop van hun sociale huurwoningen is bij veel bewoners van het complex rond het Weigeliaplein keihard aangekomen. Veel huurders willen niet weg uit deze buurt waar buren vaak een goede band hebben. De emoties lopen dan ook hoog op. ,,Ik heb echt wat tranen gelaten toen ik het hoorde.’’

Den Haag zet ‘gastvrijer’ inburgeringsbeleid door

De aankondiging dat de gemeente Den Haag een ander inburgeringsbeleid zou voeren, leidde vorig jaar nog tot veel kritiek. De VVD en Groep de Mos zijn niet echt blij met de ‘softere’ aanpak. Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks) zet zijn plannen echter door, en biedt vandaag zijn nieuwe, gastvrijere inburgeringsplannen aan.

Werkgevers trekken aan bel over aanleg ov-verbindingen

Grote bedrijven in Den Haag gaan zich, samen met de gemeente, actief inzetten voor een betere bereikbaarheid van de hofstad. De acht grootste werkgevers maken zich zorgen over het dichtslibben van de stad en pleiten daarom voor de aanleg van extra, duurzame ov-verbindingen. ,,Heel veel mensen moeten nog wél naar hun werk.’’

Appartement in Den Haag kost meer dan in Rome, Barcelona en Brussel

Wie een appartement in Den Haag heeft, betaalt daar volgens Housing Anywhere gemiddeld 1255 euro per maand voor. Dat is meer geld dan huurders voor hun plekje betalen in wereldsteden als Rome en Barcelona. Dat niet alleen: in Den Haag stegen de huurprijzen vorig jaar met 3,4 procent, aldus de verhuursite. De grootste stijging van alle steden in Nederland.