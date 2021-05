Gemist? Henk snapt niets van mensen die herdenking willen kapen en woede over intrekken enquête

Indrukwekkende herdenking in voormalige Joodse hart

Een klein comité vanmorgen bij het Joods Monument op het Rabbijn Maarsenplein, het voormalige Joodse hart van Den Haag. Vanwege de coronaregels is er geen ruchtbaarheid gegeven aan deze dodenherdenking. Het is er niet minder indrukwekkend door.

‘Den Haag moet foute reclames verbieden’

De gemeente moet ‘foute’ reclames verbieden, vinden verschillende partijen. Alcohol, olieproducten en goedkope vliegtickets ze zouden niet meer aangeprezen mogen worden in gemeentelijke reclamezuilen of op sandwichborden.

Zwembad De Waterman bijna klaar voor nieuw seizoen

Een duik in het buitenzwembad van De Waterman aan de Dorpskade in Wateringen is met de huidige weersomstandigheden nog niet zo heel aantrekkelijk, maar toch is het zwembad sinds zaterdag weer officieel geopend. Al kan er nog niet gezwommen worden, want er moeten nog wat herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd.

Henk walgt van mensen die herdenking willen kapen

Steeds meer mensen grijpen de herdenking en de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog aan voor een persoonlijke boodschap of politiek gewin. Walgelijk, vindt Wateringer Henk de Zeeuw, wiens opa in de oorlog onderduikers verborg in zijn Haagse bakkerij.

‘Laat hen die je niet aannamen spijt krijgen’

Met name biculturele studenten hebben het momenteel moeilijk op de arbeidsmarkt. ,,Ik kan niet eens een stage krijgen.’’

Had de opa van Lisanne (31) nog een gezin?

‘We hebben een familiemysterie en hopen ons raadsel te ontrafelen!’ Het is een van de eerste zinnen in de oproep die Lisanne Kooij (31) uit Rheden onlangs deed op Facebook. Was haar opa eerder getrouwd en kwamen daar kinderen uit voort? Ze hoopt het ontbrekende puzzelstukje van haar familiegeschiedenis te vinden.

‘Goede afsluiting ga ik nooit meemaken’

Een uitbundig eindfeest zullen ze niet hebben, maar hoe dan ook komen er spannende tijden aan voor de middelbare scholieren. De eindexamens staan weer voor de deur. Vorig jaar werden de diploma’s uitgedeeld zonder examen te doen. Dit jaar zullen de studenten wel moeten blokken. Hoe vergaat het de scholieren?

Bieravonturiers komen aan hun trekken

Westlanders houden van alle bieren, zolang het maar Heineken is. De grap werd vroeger soms gemaakt, maar het beeld is volgens David Develin (39) en Elise Boekestijn (32) flink aan het kantelen.

Woede over intrekken enquête over afsluitingen in Schilderswijk

Het intrekken van een enquête onder bewoners over de wegafsluitingen in de Schilderswijk heeft voor een kleine rel gezorgd. Bewoners van de volksbuurt, die hun ongenoegens uitten over de vervelende gevolgen van de afsluiting, zijn boos omdat hun reacties nu in de prullenbak verdwijnen. Groep de Mos is zelfs woest en heeft een spoeddebat aangevraagd.