Gemist? Heupblessure van topfitte Erik bleek prostaatkanker en dierenambulance total loss tegen tunnel

Heupblessure van topfitte Erik (61) bleek prostaatkanker

Erik Huisman (61) dacht dat hij met hardlopen een doodgewone heupblessure had opgelopen. Maar toen de orthopeed de uitslag van een mri-scan zag, trok hij wit weg: uitgezaaide prostaatkanker luidde de verwoestende diagnose. Huisman onderging vijf chemobehandelingen en schreef over alles dat hij meemaakte een boek: Mallemolen - een prachtig kankerjaar. ,,Ik heb ook heel veel mooie dingen meegemaakt.”

Dierenambulance total loss tegen tunnel: ‘Chauffeurs waren over hun toeren’

Zuur, heel erg zuur. Zo omschrijft directeur Inez de Ligt een crash van een van de twee ambulances van haar Stichting Nationale Dierenzorg Wassenaar. Een dierenambulance van de organisatie raakte total loss tijdens een zoekactie naar een gewond dier. ‘Vrijwilligers gebruiken nu hun eigen auto om dieren te vervoeren.’

Glazenwasser Michel valt 10 meter van ladder na ruzie over 15 euro: ‘Voorgoed mijn oog kwijt’

De zwaargewonde Michel, die niets anders bezit dan ladders en emmers, kan voorlopig lange tijd niet werken. De glazenwasser kwam onlangs ten val, nadat hij door een klant van zijn ladder zou zijn geduwd. Het had weinig gescheeld of de ondernemer had het niet overleefd. ,,Ik werd wakker in het ziekenhuis.’’

Ex-vrouw Michel Weiss vrij, broer heeft dodelijke schoten gelost

De 42-jarige ex-partner van motorclubkopstuk Michel Weiss (52) is donderdag vrijgelaten. Uit bewakingsbeelden blijkt dat niet zij maar haar broer P.L. (37) de dodelijke schoten heeft gelost. Volgens de advocaat van L. is er echter geen sprake van moord en handelde zijn cliënt uit noodweer.

Met oud en nieuw voor de deur is een deelscooter pakken in deze wijken steeds lastiger

Geen ritje naar huis op de deelscooter tijdens oud en nieuw. Bedrijven Felyx en Check schakelen die nacht hun scooters uit. Bovendien is het in sommige Haagse wijken nu al niet meer mogelijk om een rit te beëindigen. Zo worden die plekken geleidelijk leeg geveegd.

Leidde de val van Dylan van Baarle in de Vuelta tot zilveren medaille op het WK?

Dylan van Baarle werd in september de eerste Nederlander sinds 1997 die een medaille won tijdens de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Maar 2021 was niet alleen daarom een bijzonder succesvol jaar voor de coureur uit Zoetermeer. Hij blikt terug op zijn prestatie in Leuven, zijn zege in Dwars door Vlaanderen en zijn samenwerking met zijn nieuwe trainer Rock. ,,Ik moet gewoon nog steeds zelf m’n boodschappen doen, hoor.”

Brandweer, politie en ambulances op scherp voor jaarwisseling

Brandweer, politie en ambulancediensten zijn maximaal voorbereid op de jaarwisseling in Den Haag, Delft, Westland, Zoetermeer en omgeving. In de meest heftige nacht van het jaar zijn hier meer branden en brandjes dan in de andere grote steden bij elkaar. ‘Doel is dat hulpverleners én publiek die nacht veilig doorkomen.’

Van exclusieve winkelketen is straks alleen nog besmeurde naam over

Van de luxueuze evenementen- en winkelketen Soulsistah is binnenkort alleen nog maar een besmeurde naam over. Na de exclusieve strandclub zijn nu nog eens zeven andere onderdelen van het bedrijf failliet verklaard. De twee eigenaren worden verdacht van witwassen en oplichting.

Lockdown verpest feestelijk einde van 58 jaar ondernemerschap: ‘Toch wel een beetje een triest zo’

Onverwacht was het niet, maar toch is mevrouw van den Belt (85) teleurgesteld. Na 58 jaar ondernemerschap had ze haar winkel op 31 december feestelijk willen sluiten. Maar door de lockdown is het licht in het monumentale pand aan de Herenstraat 68 nu al uit. ,,Ik had me dit afscheid anders voorgesteld.”

Niet alle jongeren willen oud en nieuw bij ouders vieren

Geen vuurwerk en feestjes. Volgens de regels wacht jongeren een karige oud en nieuw. Sommigen belanden noodgedwongen bij papa en mama op de bank, anderen trekken er toch op uit. ,,Die ene dag in het jaar dat we met de regels breken, doe even normaal.’’

Als het nummer ‘Respect’ klinkt, denkt Arianne ook aan mondkapjes en vaccinaties

Door corona zonder publiek, maar de populaire Top 2000-kerkdienst in de Zoetermeerse Ichtuskerk gaat 2 januari door. Kerkelijk werker Arianne Lodder koos Aretha Franklins ‘Respect’ als thema. En dat gaat voor haar ook over mondkapjes en vaccinaties.

Joyce Martinus werd naar kostschool ‘De hel van Monster’ gestuurd

Het leven in de wereld van de jetset leek een sprookje. Toen dat toch niet waar bleek begon ze, als alleenstaande moeder op Scheveningen, gewoon opnieuw en werd ook nog heel succesvol. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Joyce Martinus (11 december 1945 – 22 november 2021) .

Helaas is het nodig, máár buurtkastjes zijn succes in Zoetermeer

Een potje pindakaas, wasmiddel of maandverband. Dit jaar maakten Zoetermeerders kennis met buurtkastjes en die zijn sindsdien razend populair.

Er was slechts één persoon die kwelgeest Jantje aankon - een agent met de bijnaam ‘Bloedkop’

COLUMN SJAAK BRAL | Een overlastgevende buurman is de hel. Bewoners van de De Moucheronstraat stonden dan ook te applaudisseren toen gisteren een 36-jarige man door de politie werd opgepakt nadat hij in huis een vuurtje had gestookt. Hij had het koud. Voorlopig zit ‘ie er warmpjes bij in een cel.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.