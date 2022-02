Gemist? Honden produceren veel stikstof en zuipende jongeren zorgen voor slapeloze baby

Honden produceren veel stikstof, maar niemand doet er wat aan

Veel normaler dan met je hond door het park of bos wandelen wordt het niet. Maar wat veel baasjes niet door hebben is dat hun trouwe viervoeters behoorlijke schade aanrichten met hun poep en plas. Zo kan de hoeveelheid stikstof die de honden produceren funest zijn voor natuur in steden blijkt uit onderzoek. ,,We moeten de bosjes afsluiten voor honden.’’

Jonge moeder radeloos: zuipende jongeren met keiharde muziek zorgen voor slapeloze baby

Ze gooien bierflesjes tegen de gevel, maken herrie en plassen overboord. Een jong gezin heeft genoeg van de overlast die veroorzaakt wordt door dronken jongeren op voorbijvarende schuiten. ,,Wij beginnen ons zo langzamerhand behoorlijk bedreigd te voelen.”

Duel tussen ADO en FC Eindhoven uitgesteld, KNVB akkoord met verzoek van Brabantse club

ADO Den Haag komt dit weekeinde niet in actie. De Haagse club heeft vanwege een corona-uitbraak een verzoek bij de KNVB neergelegd om het uitduel met FC Eindhoven uit te stellen. Ook de thuisclub wordt geteisterd door het virus, waardoor de voetbalbond de wedstrijd definitief uitstelt.

Dag processierups, hallo bastaardsatijnvlinder

Jeuk, uitslag en irritatie van de luchtwegen. Waar de eikenprocessierups vooral in bossen en parken voor problemen zorgt, is de bastaardsatijnvlinder een nachtmerrie langs de kust. De akelige brandharen die over het strand vliegen maken een dagje aan zee een stuk minder aangenaam.

Storm Dudley zorgt voor problemen, brandweer spreekt van ‘drukke maar beheersbare nacht’

De storm Dudley, die woensdagavond en vannacht door Nederland raasde, heeft op verschillende plekken in de Haagse regio voor problemen gezorgd. Een pizzabezorger raakte gewond, maar er waaiden ook verschillende bomen om en er vlogen dakpannen door de lucht. De brandweer spreekt van ‘een drukke maar beheersbare nacht’.

Kassa! Parkeerhufters Scheveningen leveren in één zomer makkelijk 2 miljoen op voor de schatkist

De spiedende scanauto die fanatieker rondjes rijdt door Scheveningen legt de gemeente geen windeieren. Afgelopen zomer werden in twaalf weken tijd 22.000 foutparkeerders gesnapt. Het levert de Haagse schatkist de lieve som van een slordige anderhalf miljoen euro op.

Wie bel je eigenlijk als storm Eunice schade aanricht? ‘112 mag alleen bij een noodsituatie’

VIDEO | Waar veel mensen nog moeten bijkomen van Dudley die voor flink wat schade zorgde, worden er nu alweer voorbereidingen getroffen voor Eunice, die andere storm die morgen aan land komt. ,,Denk aan windstoten van 100 tot 120 kilometer per uur. Storm Eunice is heftiger dan Dudley.”

Ministeries trekken talentvolle ambtenaren weg door krapte op arbeidsmarkt

De krapte op de arbeidsmarkt én de komst van een nieuw kabinet zetten ook druk op het personeelsbestand van de gemeente Den Haag. Op verschillende afdelingen zijn talentvolle ambtenaren overgestapt naar andere werkgevers. En zie maar eens snel goede vervangers te regelen. Ook op het stadhuis geldt: het vinden van geschikt personeel is lastig.

Den Haag krijgt kieskompas in makkelijkere taal

Den Haag krijgt een kieskompas in simpele taal. Woorden als natuurparticipatie, energietransitie en etnisch profileren komen in de raadszaal regelmatig voor, maar zijn vaak onduidelijk voor de Haagse kiezers. ,,Maar ook is het niet voor iedereen duidelijk wat een coffeeshop is of wat het werk van een zzp’er inhoudt”, zegt Maartje Böke, die mee heeft geholpen aan de versimpelde kieswijzer.

Directeur Reinier de Graaf optimistisch over zorg na corona

De wachtlijst voor niet-Covidgerelateerde operaties in het Reinier de Graaf ziekenhuis is bijna terug op het niveau van voor de pandemie. Directievoorzitter Carina Hilders en haar team slaken een zucht van verlichting. ,,Dit is fijn, er komt weer wat rust in huis.”

Opvallend veel clubs kiezen voor jonge of onervaren hoofdtrainer

De trainerscarrousel in het amateurvoetbal heeft de afgelopen maanden volop gedraaid. En wat bij daarbij opvalt, is dat veel clubs voor jonge of onervaren hoofdtrainers kiezen. ,,Dit is een heel gezonde ontwikkeling.”

Met scooter over Mandelabrug levert flinke boete om

Scooterrijders opgelet: voorkom een boete en race de Nelson Mandelabrug voorbij. Toch met de brommer of scooter door de iconische brug kan je zomaar 100 euro kosten. Hoe kom je dan het snelst van Rokkeveen naar de andere wijken of andersom?

Eva Tetteroo loopt na slepende blessure weer records: ‘Dacht dat ik nooit meer op niveau zou komen’

Een bronzen plak met een gouden randje. Zo kan de derde plaats van de Westlandse Eva Tetteroo tijdens het NK Meerkamp in Apeldoorn van afgelopen weekend prima getypeerd worden. De atlete van Olympus’70 stond ruim 2,5 jaar buitenspel met een slepende voetblessure.

Scheveninger Wilfred Vrolijk begon in coronatijd lunchroom in Pijnacker: ‘Geen moment spijt gehad’

Precies één jaar geleden nam Wilfred Vrolijk (54) een eettentje over in Pijnacker. Midden in coronatijd en ook nog eens als niet-dorpsgenoot. Vrolijks oorsprong ligt namelijk in ‘een ander dorp’: Scheveningen.

Midden in geweld van lockdowns en demonstraties groeit een zacht tegengeluid: ‘Het verruimt je blik’

Terwijl Nederland ruzie maakt, krijgt een beschaafde tegenkracht steeds meer bijval. Boekenclubs schieten als paddenstoelen uit de grond als remedie tegen verdeling.

