Gemist? Hondeneigenaar schaamt zich kapot na schapenslachtpartij en vrouwen vinden daten in coronatijd leuker

Haga sluit eerder deuren na ruzie met rouwende familie

De politie bewaakte gisteren de ingang van het HagaZiekenhuis omdat nabestaanden van een overleden persoon in groten getale naar het ziekenhuis waren gekomen om afscheid te nemen. De emoties liepen hoog op toen de politie hen de toegang weigerde vanwege de geldende coronamaatregelen.



Aanleiding voor het ziekenhuis om voortaan na 20.00 uur de deuren te sluiten. Na eerdere incidenten werden de bezoektijden al aangepast en extra beveiligers ingezet.

Douwe schaamt zich kapot na schapenslachtpartij

,,Traumatisch, om met dode schapen te sjouwen.” Douwe Frerichs is kapot van de slachtpartij die zijn honden Bella en Arie aanrichtten. Veertien schapen hebben de urenlange ‘rauspartij’ niet overleefd. Vier zijn er zwaargewond, twee nog steeds zoek. ,,Als ze één keer bloed hebben geproefd, willen ze dat nóg een keer.”

Haags kunstcentrum ontdaan door ‘Nederlandse Harvey Weinstein’

Kunstcentrum Stroom in Den Haag dat in 2014 en 2017 werk van kunstenaar J.A. (34) exposeerde reageert zwaar ontdaan op de berichtgeving dat de man in beeld is bij justitie.

Slachtoffer van autobranden richt zich tot de daders

Een vrouw uit Leidschendam die vorige week haar auto door brandstichting verwoest zag, richt zich in een brief geëmotioneerd tot de onbekende daders. ,,Beseffen jullie wel wat jullie doen, en hoeveel ellende jullie veroorzaken?”

‘Mannen denken nu écht na over een afspraakje’

Waar kan je nog veilig daten nu alle cafés en restaurants zijn gesloten? Volgens horecabazen is de lockdown een drama voor singles, maar dames met ervaring zien vooral de voordelen. Want de mannen doen weer hun best.

Papegaaienpaniek in Loosduinen: beroemde ara Charlie is al dagen weg

Mark van den Bergh, de eigenaar van de blauw-gele ara Charlie, heeft een zwaar weekend achter de rug. Zijn geliefde Charlie, beroemd in heel Loosduinen en omgeving, is vrijdag niet meer thuis gekomen. Mark en andere buurtbewoners hebben meerdere keren naar de mooie vogel gezocht, maar ze is nog steeds niet terecht.

Ondernemers weten nog niet waar ze aan toe zijn op 1 januari

De Brexit nadert in rap tempo, maar veel ondernemers in de regio weten nog steeds niet waar ze precies aan toe zijn op 1 januari. Uit een enquête onder bedrijven blijkt dat slechts de helft er klaar voor is. ,,Of er nou wel of geen deal komt, het verschil aan de grens is niet zo groot.”

Rankovic staat voor cruciale fase

De situatie bij ADO Den Haag is wankel. De ploeg oogt chaotisch en laat weinig groei zien, terwijl trainer Aleksandar Rankovic minder voor advies openstaat dan de clubleiding had gehoopt.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.