Gemist? Honderd hechtingen voor in hoofd gebeten meisje en Hart voor Den Haag ruim de grootste in peiling

Honderd hechtingen nodig voor herstel van in hoofd gebeten meisje (8): OM eist dat hond spuitje krijgt

Honderd hechtingen waren er nodig om de huid van een meisje te herstellen, nadat zij in Delft was gebeten door een loslopende hond. Het huisdier had een muilkorf moeten dragen, maar dat hadden de baasjes niet gedaan. Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf tegen de verdachten en dat men de hond laat inslapen.

Hart voor Den Haag ruim de grootste in Haagse peiling, Forum op nul zetels

Hart voor Den Haag is verreweg de grootste partij van de stad als de gemeenteraadsverkiezingen vandaag gehouden zouden worden. Dat concludeert I&O Research, dat in opdracht van de gemeente Den Haag eind januari een peiling hield onder de Hagenaars met stemrecht.

Huisarts Emmeline gaat na werktijd op sociale visite: ‘Standaard vijf minuten per patiënt is te weinig’

De standaard vijf minuten per patiënt, dat is voor huisarts Emmeline Backhuys veel te weinig. Na werktijd gaat ze daarom op ‘sociale visite’ om mensen meer aandacht te kunnen geven. ,,Dat doet de ‘hoofdpijn’ soms als sneeuw voor de zon verdwijnen.”

Bij strandtent Pier32 staat na windhoos alleen de tap nog overeind: is het slim om ’s winters te blijven staan?

Alleen de tap en de taartvitrine staan nog overeind. Maar verder heeft de windhoos van afgelopen zondag werkelijk alles aan strandtent Pier32 verwoest. Voor dit soort stormen lijken de paviljoens niet gemaakt. Is het nou verstandig om strandtenten in de winter te laten staan? ,,Ik ben niet snel bang, maar dit was anders.”

Adidas-schoenen spelen belangrijke rol in zaak van met messteken om het leven gebrachte Charles (69)

De 40-jarige man, die ervan wordt verdacht de 69-jarige Charles Hendriks te hebben gedood, blijkt zijn slachtoffer met messteken om het leven te hebben gebracht. De verdachte droeg op die bewuste 8 december zwarte Adidas-schoenen. Het schoeisel is mogelijk gedumpt, maar is van groot belang in het onderzoek.

Lekker aan de slag op een historische buitenplaats

Vang de zon, steek de handen uit de mouwen en geniet van een van de mooiste historische tuinen in de wijde regio. Het klinkt als een aanlokkelijk voorstel in tijden dat veel mensen opgehokt zitten in hun woning, lijden aan stress of vrezen voor corona. Het voorstel kan nog werkelijkheid worden ook. De historische buitenplaats De Tempel zoekt vrijwilligers die wekelijks in het groen een nuttige work-out willen doen.

Alleen voor goedgeklede mensen en verboden voor kinderen: hoe het Mauritshuis in 200 jaar veranderde

Wie 200 jaar geleden naar het Mauritshuis wilde, moest zich netjes kleden en mocht al helemaal geen kinderen meenemen. Gelukkig zijn de tijden veranderd. Vandaag viert het museum dat het al twee eeuwen open is voor publiek. ,,We hopen juist dat er mensen komen die hier nog nooit geweest zijn.”

Rita en Geert lijden al 1,5 jaar onder afsluiting van Schilderswijk: ‘De mensen zijn het echt zat’

Rita Tesselaar en haar man Geert Edelenbosch zijn, net als veel van hun buren, diep verontwaardigd. De bewoners van het voormalig Diaconie weeshuis, een prachtig wooncomplex in de Schilderswijk, lijden al 1,5 jaar onder de gevolgen van de afsluiting van hun wijk. Zij zijn verbaasd dat de wethouder de klachten van bewoners naast zich neerlegt. ,,Dit doet echt iets met mensen.’’

CPC Loop uitgesteld tot najaar

De CPC Loop in Den Haag gaat volgende maand niet door. Het hardloopevenement verhuist van het voorjaar naar het najaar. De organisatie heeft dit besluit genomen vanwege de onzekerheid over de coronamaatregelen. De oorspronkelijke datum was 13 maart, de nieuwe datum is 25 september.

Voorproefje van theaterseizoen: ‘Voor De Naald is jong talent een speerpunt’

Wat gaat het nieuwe theaterseizoen vanaf september brengen? In Theater de Veste deden maandag achttien bekende en minder bekende artiesten hun best een kritisch publiek van theaterdirecteuren en -programmeurs te overtuigen van hun talent, in de hoop een plek op het podium te bemachtigen. Nico Baars van WestlandTheater De Naald was meer dan aandachtig toeschouwer.

Delftse politici roepen burgemeester Van Bijsterveldt op: ‘Legaliseer softdrugs’

Legaliseer softdrugs, deel forsere straffen uit aan criminelen en geef meer geld aan de politie. Ondermijnende criminaliteit moet veel harder worden aangepakt in Delft, als het aan een meerderheid van Delftse politici ligt. Tientallen burgemeesters ondertekenden een manifest dat de basis vormt voor een plan daartoe, maar Marja van Bijsterveldt zet haar handtekening er echt niet onder. ,,Omdat ik onze jongeren hier niet mee help.”

Midden-Delfland moet vechten voor behoud van groen: ‘Maar mensen moeten ook hun brood kunnen verdienen’

Midden-Delfland geldt als een uniek weidelandschap, waar hier en daar nog boerderijen uit de middeleeuwen pronken langs eeuwenoude wegen. De charme is niet onopgemerkt gebleven. Tussen de weilanden gaan oude boerderijen inmiddels voor 2 miljoen euro of meer grif van de hand. Het gebied staat tegelijkertijd echter flink onder druk.

Kom in de Kas verplaatst naar juni, deelnemende bedrijven in Westland nog niet bekend

Het was twee jaar geleden vlak na de wereldwijde uitbraak van de coronapandemie zo’n beetje het eerste grote evenement dat sneuvelde, maar Kom in de Kas komt terug. Niet in het traditionele eerste weekend van april maar op 11 en 12 juni. Ook in Westland, de bakermat van de glastuinbouw.

Families vertellen hoe ze bitter afscheid namen van Indië en hier een nieuw bestaan opbouwden

De dekolonisatie van Nederlands-Indië staat in de schijnwerpers. Op 11 februari opent het Rijksmuseum de tentoonstelling Revolusi over de onafhankelijkheidsoorlog. Op 17 februari verschijnt het rapport over extreem geweld in de periode van 1945 tot 1950. In de rubriek Gedane Zaken: de expositie ONS LAND die nu in Museum Sophiahof is te zien.

Partij voor de Dieren is in haar hemd gezet door degene die zij juist wil beschermen: de natuur

COLUMN SJAAK BRAL | Politieke partijen gaan ons de komende maanden weer van alles beloven. Ze gaan zichzelf ethisch profileren. Daarnaast proberen zij zich in de media naar voren te vechten om met hun ideologische veren te pronken.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.