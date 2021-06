Gemist? Honderden e-bikes in België teruggevonden en juristen kunnen schrijnende gevallen bijna niet aan

Eén gps-trackertje was genoeg

Een arrestatieteam heeft in een verlaten loods in België honderden gestolen (elektrische) fietsen uit Nederland aangetroffen. ,,We halen dit keer de gestolen fiets én de boef van straat.”

‘Mensen zien het einde van de tunnel niet meer’

Wie dacht dat extreem schrijnende gevallen zoals Sabri en Hamouch uitzonderingen zijn in Den Haag, heeft het mis. Volgens juristen van het Haagse bureau CK Recht zijn er veel meer inwoners met soortgelijke, grote problemen. Vaak hebben ze geen cent te makken en kunnen ze nergens terecht. ,,Wij kunnen ze toch niet wegsturen.’’

Hitte, verveling en lastige jongens

De rellen in de Schilderswijk van vorig jaar zomer hadden alles te maken met de hittegolf en de coronalockdown. Ook de heftige berichten op de sociale media hebben bijgedragen aan de ongeregeldheden, zo concludeert onderzoeksbureau Experts in Media en Maatschappij (Emma) in het rapport Het gebeurt.

‘Het voelde alsof de tijd had stilgestaan’

Geen andere Nederlandse sporter heeft een intensere band met de Olympische Spelen dan Afrodite Zegers. Voor de Haagse 470-zeilster is het veel meer dan alleen een sportevenement. De Olympische Spelen zijn diep in haar ziel verankerd.

Jenny Gierveld is autoriteit in eenzaamheid: ‘Het taboe is er vanaf’

De Haagse emeritus-hoogleraar Jenny Gierveld is na 60 jaar onderzoek de eenzaamheidspecialist van Nederland. Ze ziet dat corona een voordeeltje bracht. ,,Het taboe is er vanaf.’’

Hagenaar die FunX-dj wilde ‘vermoorden’ krijgt taakstraf

Voor het bedreigen van radio-dj Morad El Ouakili van jongerenzender FunX is een 24-jarige Hagenaar tot honderd uur taakstraf veroordeeld.

Het nieuwe Spuiplein: groene oase van rust of open plein voor evenementen?

Een Haags plein, mét groen, dat verschillende culturen verbindt. Dat moet het nieuwe Spuiplein worden volgens de plannen waar sinds deze week op gereageerd kan worden.

Achterstand Delft en Pijnacker-Nootdorp in huisvestingstaak

De gemeente Delft heeft een forse achterstand wat betreft het huisvesten van statushouders. Zo moet Delft alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar 68 vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesten. Er zijn in de eerste twee maanden daadwerkelijk zes onderdak gegeven, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van de provincie Zuid-Holland.

Onderzoeksbureaus ‘vergeten’ station Lansingerland-Zoetermeer bij bouwscenario’s

De politiek in Zoetermeer is verbijsterd dat onderzoeksbureaus bij het bedenken van plannen naast station Lansingerland-Zoetermeer het aantal reizigers dat die opleveren onbelangrijk vonden. Terwijl dat vitaal is voor het doortrekken van de Randstadrail naar Rotterdam.

Inkopper

Het EK voetbal nadert met rasse schreden en ook deze regio maakt zich op voor eindelijk weer een evenement. Café Bij Ons aan de Van Stolberglaan in Zoetermeer kleurt oranje, al blijft de televisie daar voorlopig uit, vertelt eigenaar Tanja de Vries.

Coalitiepartijen verhinderen raadsenquête afvaldossier

Om de onderste steen over het afvaldossier boven te krijgen, willen de oppositiepartijen Westland Verstandig, GemeenteBelang Westland en GroenLinks een onderzoek. Maar de coalitiepartijen, het CDA voorop, vinden dat alles gezegd is en stemden gisteravond tijdens een extra raadsvergadering tegen een raadsenquête.

Grote theaterzaal van De Naald over drie weken alweer dicht voor onderhoud

WestlandTheater De Naald mocht, net als alle andere theaters in Nederland, weer open. Maar de vreugde is van korte duur. In juli moet de grote zaal dicht voor onderhoudswerkzaamheden. ,,Ik heb er alles aangedaan om ze te verzetten, maar het mocht niet baten.”

