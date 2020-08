Gemist? Honderden mensen bij demonstratie Viruswaarheid en wijkcentrum in Schilderswijk verwoest

Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van zaterdag 15 augustus.

Tientallen arrestaties na onrust in Haagse Schilderswijk

Voor de derde nacht op rij is het onrustig geweest in de Haagse Schilderswijk. De politie had voor een deel van de wijk een noodbevel uitgevaardigd, maar niet iedereen hield zich daar aan. Tientallen jongeren werden opgepakt.

Reljeugd ruïneert luxe keet van de sportuitleen in Schilderswijk

Na een eerdere brandstichting was de luxe, houten keet van de sport- en speluitleen aan het Johan Campusplein net weer open. Maar dankzij de reljeugd van gisternacht is het Haagse Hopje opnieuw geruïneerd. Tot woede van buurtbewoners: ,,Waarom moet hier altijd alles stuk?”

Honderden mensen komen naar demonstratie Viruswaarheid op het Malieveld

De actiegroep Viruswaarheid is vanochtend bij het Kurhausplein in Scheveningen een demonstratie begonnen. Ongeveer 30 tot 40 demonstranten liepen in een mars richting het Malieveld onder begeleiding van de politie. Aan het eind van de middag waren er honderden mensen op het Malieveld.

Nieuwe studenten de stad in: ‘Wees trots op Delft en bouw geen feestjes’

De OWee is begonnen. Vrijdag werd de ontvangst van de nieuwe lichting Delftse studenten online verricht door onder anderen wethouder Bas Vollebregt. Zijn boodschap was helder: word trots op Delft, wees actief in Delft en zorg voor Delft.

Zoetermeerse onderneemster deelt gratis mondkapjes uit: ‘Deze actie is er om de mensen te helpen’

De Zoetermeerse onderneemster Lucy Eind (29) geeft gratis mondkapjes weg. Niet aan iedereen, maar aan mensen met minder dan drie winkels in hun postcode op haar website Boodschapjes.com.

Bewoners flexwoningen Poeldijk: ‘Zet niet alle probleemgevallen op één plek’

De gemeente wil in de toekomst meer flexwoningen bouwen voor Westlanders die in acute woningnood zitten. Voormalig ‘Sterkste man van de Wereld’ Ted van der Parre zit al in zo’n huisje. Samen met andere bewoners waarschuwt hij: ‘Superfijn, maar ze moeten niet alle probleemgevallen op één plek zetten’.

Dronken man glipt ambulance binnen en doet er zijn behoefte: ‘Hij heeft alles ondergescheten’

Het is een opmerkelijk incident: terwijl de Schiedamse ambulancemedewerker Kevin zijn voertuig parkeerde om een ernstig zieke patiënt in Den Haag op te halen, glipte een dronken man de ambulance binnen om er zijn behoefte te doen. ,,Hij heeft alles ondergescheten’’, vertelt de Schiedammer.