Gemist? Hoogste muurschildering van Nederland in Moerwijk en ambulances met Covid-patiënten wijken uit

Advocaat: Pawel werd niet onder tram geduwd

Het is onzin dat een 15-jarige jongen vorige week in Den Haag de 39-jarige Pawel Bernat moedwillig onder de tram heeft geduwd. Het slachtoffer drong zich maandagavond zelf stomdronken op aan de jongen en zijn vrienden van 15 en 18. Toen deze een afwerend gebaar maakte, viel de Poolse man voor een aankomende tram. Dat zegt althans mr. Hugo Bakker, de advocaat van de 18-jarige jongen. ,,Zijn vriend heeft alleen de hand en vinger van het slachtoffer weggeslagen.”

Welke straf kan verdachte (15) van tramdrama verwachten? ‘Kind overziet gevolg daden minder goed’

Een 15-jarige Hagenaar blijft vast zitten voor het tramdrama in Ypenburg, waarbij een 39-jarige man om het leven kwam. De jongen zou het slachtoffer op het spoor hebben geduwd terwijl de tram aan kwam rijden. Het OM verdenkt hem van doodslag. Wat kunnen hij en zijn ouders verwachten?

Ambulances met Covid-patiënten moeten weer uitwijken: ‘Aantal ziekenhuizen ligt vol’

Ziekenhuizen liggen weer zo vol dat ambulances met Covid-patiënten op sommige momenten moeten uitwijken naar een ander ziekenhuis dan gepland. Het HagaZiekenhuis had afgelopen weekend zo’n tijdelijke opnamestop omdat er al meer Covid-patiënten liggen dan op basis van de verdeling in de regio is afgesproken. ,,Terug naar mondkapjes dragen en afstand houden.”

ADO moet nu weer verder zoeken naar een nieuwe eigenaar: ‘Club moet gedragen worden door de stad’

Nu de proflicentie is veiliggesteld, breekt er voor ADO Den Haag een nieuwe fase aan. In de zoektocht naar een nieuwe eigenaar is er een rol weggelegd voor zowel herstructureringsdeskundige Jeroen Reiziger als wethouder Hilbert Bredemeijer.

Op flat in Moerwijk komt hoogste muurschildering van het land

Als je in Moerwijk bent, kan het je niet ontgaan. Op de zijkant van een flat in het Willem Dreespark verrijst een muurschildering van maar liefst 54 bij 15 meter. Kunstenaarsduo Kaspar van Leek (37) en Niels van Swaemen (39) hingen de afgelopen weken op grote hoogte om het kunstwerk te maken. Door het slechte weer ligt het werk stil tot begin volgend jaar. ‘Als het begon te waaien, slingerden we van links naar rechts.’

Nog altijd geen bomen, maar bouwhekken op grote, Haagse pleinen: ‘De ontwikkelaars besturen de stad’

Ze hadden er zo mooi bij moeten liggen: met bomen, struiken en waterpartijen. Maar ook na jaren blijven de bouwhekken en bouwputten het beeld bepalen op de prominente pleinen in het hart van de stad: ,,We zullen nog meer geduld moeten hebben.”

Na 94 jaar dreigt muziekwinkel Albersen uit Den Haag te verdwijnen

Albersen Muziek staat op omvallen. Het Haagse icoon is al 94 jaar gevestigd in Den Haag. Daar lijkt nu door dalende verkoopcijfers en een te hoge huurprijs een einde aan te komen. Het huurcontract loopt in mei af. Tot grote spijt van de eigenaren en het personeel, dat hoopt op een doorstart of overname.

CDA wil dat gemeente Westland ingaat op verzoek van kabinet

Westland moet een deel van de vele vluchtelingen opvangen voor wie momenteel naarstig naar een bed wordt gezocht. Dat stelt CDA Westland, die daarvoor mogelijkheden ziet in leegstaande gebouwen, zoals de bovenste verdieping van het Rabobankkantoor in De Lier. Andere politieke fracties staan niet zo te springen. ,,Sympathiek, maar niet reëel.”

Eerst leren voor toetsweek, dan floreren bij Europees debuut

Handbalster Alieke van Maurik is pas 16 jaar en maakte met Quintus afgelopen weekend haar debuut in de Europa Cup. Het toptalent schoot de verdediging van het Portugese Alavarium in het tweeluik in de tweede ronde aan flarden. Quintus won beide duels (31-28 en 29-24), beide keren schoot Van Maurik veertien keer raak. Het AD volgde Van Maurik tijdens haar droomweekend.

Boer Roel moet stoppen met moestuin voor stedelingen

De Maaslandse boerderij Landlust heeft sinds dit jaar een moestuinderij, waar stedelingen wekelijks eigenhandig in het open land hun groenten kunnen oogsten. Niks mis mee, zou je zeggen. De biologische enclave dreigt echter te sterven in schoonheid. Het mag niet van de gemeente Midden-Delfland, die zelfs dreigt met boetes.

Hoe een hockeyveld in Wassenaar het strijdtoneel voor ‘Battle of Britain’ werd

De twee Engelse hockeyinternationals Giselle Ansley en Lily Owsley zijn al jaren dikke maatjes. De twee wonnen samen al goud en brons op de Olympische Spelen en zijn bij het nationale elftal al sinds jaar en dag roomies. De een streek afgelopen zomer bij HGC neer, de ander bij rivaal HDM. De vriendinnen stonden zondag oog-in-oog met elkaar. ,,Ben nu even niet zo blij met haar.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

