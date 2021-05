Gemist? Horecaondernemers moeten zelf parkeertoezicht houden en skaters voeren actie op Spui

Investeerder Chris Oomen (72) neemt persbureau ANP over

INTERVIEW | Maatschappelijk investeerder en voormalig topman van e Schiedamse zorgverzekeraar DSW Chris Oomen (72) uit Delft is de nieuwe eigenaar van het Algemeen Nederlands Persbureau. Hij heeft het ANP ‘voor een fatsoenlijke prijs’ overgenomen van Talpa Network, het mediabedrijf van John de Mol.

Wat hebben burgemeesters te zoeken aan de formatietafel?

Terwijl het land schreeuwt om een snelle formatie, staat de agenda van de formateur vol met afspraken. Onder anderen burgemeesters, ook Jan van Zanen van Den Haag, mochten op audiëntie komen. Hoe zinvol is dat?

Horecaondernemers moeten zelf toezicht houden dat fietsers goed parkeren

Drankjes uitserveren, de lunch netjes afleveren en met een glimlach op naar de volgende dorstige terrasbezoeker. Bijna alle horecaondernemers zijn maar wát blij dat ze met een zo fel begeerd zonnetje aan de slag kunnen. Maar dat is voor drie horecaondernemers aan de Burgwal in Delft anders: ze zijn als de dood dat ze de toeloop niet aankunnen. ,,Handhavers controleren of wij terrasbezoekers er wel op wijzen dat ze hun fiets goed neerzetten. Het is niet te doen.”

Wielaart maakte zijn belofte waar met nieuw zwembad

Toen De Boetzelaer afbrandde, deed toenmalig directeur Peter Wielaart één belofte: ,,Over twee jaar staat er weer een zwembad.” Daarmee zette hij iedereen - inclusief zichzelf - voor het blok, maar hij kan nu tevreden terugkijken. Na 46 jaar bij De Boetzelaer neemt hij nu echt afscheid.

Bodemdaling bedreigt boeren

Agrariërs in Midden-Delfland gaan in de toekomst mogelijk boeren op weilanden die gemiddeld veel natter dan nu zijn. Deze aanbeveling wordt gedaan door overheden en boerenorganisaties die meepraten over de toekomst van de groene buffer tussen de grote steden. De ‘vernatting’ is een wapen in de strijd tegen de bodemdaling in het gebied. Het verhogen van het waterpeil is bij veel boeren overigens een omstreden maatregel.

Zoetermeer zet eilandjes in om blauwalg te bestrijden

In plaats van badgasten drijft er na lange warme dagen soms een vreemde smurrie in de Zoetermeerse plas: blauwalg. Met geluid, waterstofperoxide en antifosfaat wordt met wisselend succes gestreden tegen de terugkerende plaag. Nu ook met groene eilandjes.

Verkeer rond Mall of the Netherlands is een nachtmerrie

De opening van de Mall of the Netherlands werd in maart nog feestelijk gevierd door iedereen in Leidschendam. Inwoners waren beretrots op het grootste winkelcentrum van Nederland in hun kleine gemeente. Maar die trots heeft plaatsgemaakt voor zorgen en frustratie. De populariteit van de Mall zorgt namelijk voor een enorme verkeerschaos. ,,Dit is niet meer te handelen.’’

Haagse skaters voeren actie voor hun geliefde Spui

Haagse skaters willen niet dat hun geliefde Spuiplein wordt overladen met gras en grind. Ze voelen zich gepasseerd door de gemeente. Vanmiddag voeren ze actie. ,,We worden gezien als straatjochies die overlast veroorzaken, terwijl we gewoon willen sporten.”

