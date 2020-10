Gemist? HTM en agenten doen aangifte en dakloze Abdul (20) gelooft in de toekomst

HTM en agenten doen aangifte tegen onruststokers in Duindorp

De HTM en agenten hebben aangifte gedaan van vernieling naar aanleiding van de rellen in Duindorp de afgelopen dagen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Maar de recherche start een onderzoek naar de verdachten en neemt ‘deze incidenten uiterst serieus’, aldus de politie. Ook burgemeester Jan van Zanen is niet te spreken over de acties: “Als de politie verdachten aanhoudt, zal ik waar mogelijk gebiedsverboden opleggen.”

Politie lost waarschuwingsschot op het Groenewegje, één persoon aangehouden

De politie heeft rond 11.30 uur een waarschuwingsschot gelost op het Groenewegje, vlakbij de Bierkade in Den Haag. De hulpdienst kreeg een melding binnen dat er iemand mogelijk in het bezit was van een vuurwapen.

Omwonenden klagen over herrie: ‘Snel praten met gemeente over Honderdland’

Het Cluster Agrologistieke Bedrijventerreinen Westland wil snel in gesprek met de gemeente Westland over de herrie op Honderdland in Maasdijk. Omwonenden van fase 2 van het bedrijventerrein klagen steen en been over ronkende koelmotoren. Vooral het bedrijf Freight Line moet het ontgelden.

Definitief: dit jaar géén sinterklaasintocht in Zoetermeer

Het was enigszins te verwachten, maar nu is het definitief: er is dit jaar geen sinterklaasintocht in Zoetermeer. De gemeente denkt nog na over een alternatief voor het kinderfeest. Winkeliersvereniging Stadshart wil de vingers er niet aan branden en trekt zich terug.

Den Haag drinkt door in tweede lockdown horeca: slijterij, Sligro en speciaalzaak doen goede zaken

Den Haag blijft niet nuchter onder de avondklok voor drankverkoop. Het loopt weer storm bij slijterijen, die in de eerste lockdown hun omzet tot wel 50 procent zagen stijgen.

Dakloze Abdul (20) gelooft in de toekomst: ‘Alles begint met een opleiding, zonder dat kom je nergens’

Niets lijkt Abdul (20) tegen te kunnen houden om zijn dromen na te jagen. Zelfs het feit dat hij al anderhalf jaar dakloos is, weerhoudt hem er niet van om eind dit jaar examen te doen.

Terugblik na grote fraudezaak

Het Grotius College beleeft roerige tijden. Dat geldt niet in het minst voor het personeel, dat de klappen van de fraude van de directie en het langdurig financieel wanbeheer bij de school moet opvangen. ,,Achteraf kun je zeggen dat we kritischer over de bestuurder hadden moeten zijn,” zegt docent Nick van Schaik. ,,Dat verwijten we onszelf, maar we zijn ook trots op het snelle herstel.”

Aanval op achterstand: in de herfstvakantie gewoon weer naar school

De eerste toetscijfers van het nieuwe schooljaar druppelen binnen en dat is niet voor iedereen goed nieuws. Maanden van thuisonderwijs hebben hun sporen achtergelaten en dus zit menig scholier komende herfstvakantie gewoon weer in de schoolbanken.

De knop ging om bij Van Duijvenbode: ‘Ik heb aan iedereen laten zien dat ik het kan’

De knop moest om. Hij had zichzelf een jaar geleden tot zijn dertigste gegeven om te laten zien dat hij het in zich had om het te maken in de professionele dartwereld. Na het behalen van de finale in de World Grand Prix afgelopen week heeft Dirk van Duijvenbode (28) zijn doelen al behaald. ,,Nu door naar de top.”

