Gemist? HTM’ers zingen op z’n Haags dit bizarre jaar uit en opnieuw onrust in Delftse wijk Vrijenban

HTM’ers zingen op z’n Haags dit bizarre jaar uit

Een bizar coronajaar zingend uitluiden, dat kan je wel overlaten aan de buschauffeurs en trambestuurders van de HTM. Met een aangepaste tekst op het Haagse volkslied ‘O, o, Den Haag’ en een rit met de kersttram door bestuurder/muzikant John Baltus.

Dj Billy the Kit krabbelt op met label en nieuwe muziek

Joost Seilberger (39), beter bekend als dj Billy the Kit, heeft het leven waar zóveel mensen van dromen. Toch was hij nooit tevreden met zichzelf. ,,Nu saai? Ik maak meer mee dan ooit!”

Marina en haar man raakten vlak na elkaar werkloos

Marina en haar man werkten allebei veertig uur in de week, de kinderen gingen naar de opvang en ze hadden allebei een auto, totdat ze vlak na elkaar werkloos raakten. Nu krijgt het gezin voedselbonnen via het Rode Kruis. ,,In een half jaar gingen we van een rustig leven naar de schuldhulpverlening.”

Opnieuw onrust in Delftse wijk Vrijenban

In de Delftse wijk Vrijenban is afgelopen nacht opnieuw een brandje uitgebroken in een bovengrondse papiercontainer. Dit gebeurde op de kruising van de Boeroestraat met de Ternatestraat. Het is niet de eerste keer deze week dat het onrustig is in de wijk.

Zakenvrouw Renata Jarz bouwde met grit en buizen een wereldbedrijf

Renata Jarz was een meisje met een sportschool aan de Looierslaan. Dat zij inmiddels een zeer succesvolle internationale fitnesszakenvrouw is, dankt zij aan vier factoren. ,,Eentje is de liefde”, zegt ze zelf.

Onthutsend zwakke eerst helft leidt thuisnederlaag ADO tegen Ajax in

ADO Den Haag leek voor de rust op weg naar een enorme nederlaag tegen Ajax.In twaalf minuten tijd liepen de Amsterdammers uit naar 0-4. Maar door een goede tweede helft bleef het bij een draaglijke 2-4 eindstand voor de ploeg van trainer Ruud Brood.