Gemist? HTM pleegt groot onderhoud aan tramsporen en Afscheid van het Binnenhof

Extra overstappen en langere reistijd

Tramvervoerder HTM in Den Haag gaat deze zomer groot onderhoud plegen aan de tramsporen in het Haagse centrum. Dat betekent dat vier tramlijnen vanaf 17 juli tot 16 augustus in tweeën worden opgesplitst en een alternatieve route rijden. ,,We raden iedereen aan om goed voorbereid op pad te gaan.”

Man overgiet zichzelf met brandende vloeistof

Op het Binnenhof heeft een man zich overgoten met een vloeistof en geprobeerd zichzelf in brand te steken voor het ministerie van Algemene Zaken. Het Binnenhof was uit voorzorg korte tijd ontruimd.

Verhuizing Binnenhof gestart

Het is zover: het Binnenhof gaat op de schop. Als alles goed gaat, is de renovatie eind 2026 klaar. Politici en journalisten staan stil bij de verbouwing en vooral bij het gebouw zelf.

Giftige onkruidverdelger nog niet van de Haagse straten

De gemeente Den Haag wil dat er minder gif wordt gespoten om onkruid te bestrijden, maar kan daar geen garanties voor geven. Andere bedrijven werken hier namelijk nog niet hard aan mee.

Onbegrip veranderen sluitingstijden

Nog één stapavond, dan worden de sluitingstijden in clubs en horeca voor een maand teruggedraaid onder druk van de oplopende coronabesmettingen. Het is puur paniekvoetbal van het kabinet, zegt Maarten Hinloopen, gerenommeerd horecaondernemer op de Grote Markt en voorzitter van Koninklijke Horeca Den Haag.

Miljoenenproject voor werklozen stopt, Anthony (23) is alles kwijt

Anthony van Doesburg (23) kreeg na jarenlang in de grond te zijn getrapt net het idee dat hij wél iets kan. Door te leren stuken op de Energie Academie. Totdat abrupt de stekker uit het miljoenenproject voor werklozen ging. Nu zit hij thuis, zonder bijstand en zonder zelfvertrouwen. ‘Het zou toch om mij moeten gaan?’

‘Waterkwaliteit is helaas achteruitgegaan’

De kwaliteit van het oppervlaktewater is vorig jaar niet verbeterd, maar zelfs achteruitgegaan. Onacceptabel, stelt het Westlandse gemeentebestuur, dat nu samen met het Hoogheemraadschap van Delfland en de glastuinbouw met een pakket aan maatregelen komt, in een poging schoner water te krijgen in deze regio.

Sem Steijn: ‘Ik wilde me niet weg laten jagen’

Een emotionele rollercoaster, zo vallen de afgelopen weken van de familie Steijn het best te omschrijven. Vader Maurice nam ontslag na bedreigingen aan zijn adres, terwijl zoon en ADO-middenvelder Sem (19) moest onderduiken bij zijn oma.

‘Het vak is ten dode opgeschreven’

Na ruim 31 jaar sluit Primaprint in het Stadshart van Zoetermeer definitief de deuren. Met weemoed kijkt eigenaar Louis Bos (66) terug naar wat er in die jaren aan zijn vak is veranderd. ,,De inwoners van Zoetermeer hebben geen drukkerij meer nodig.”

Megaschool voorlopig van de baan

Er komt vooralsnog geen megaschool bij de Kalfjeslaan, op de locatie van kinderboerderij en waterspeeltuin Tanthof en de kindertuinen. Het gemeentebestuur gaat niet door met de ontwikkeling van zo’n groene campus vanwege de te hoge kosten. Het onder één dak inpassen van drie basisscholen bij de kinderboerderij levert, zo heeft de gemeente becijferd, een tekort op van minimaal 7,2 miljoen euro, oplopend tot ruim 10 miljoen euro.

Vaccinatiegraad kinderziekten in Den Haag stijgt licht

De vaccinatiegraad in Den Haag is vorig jaar licht gestegen. Meer kinderen zijn beschermd tegen ziektes als mazelen, meningokokken en de bof. Maar de benodigde grens van 95 procent om uitbraken te voorkomen, is nog niet in zicht.

