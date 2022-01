Gemist? HTM worstelt met ziekmeldingen en stad staat er financieel beroerd voor

Den Haag staat er financieel beroerd voor

Financieel staat Den Haag er slecht voor. Na de verkiezingen zal een nieuw stadsbestuur op zoek moeten naar geld, heel veel geld. Gaan de woonlasten straks aanzienlijk omhoog, of wordt het fors bezuinigen?

Mag Charlie vrij rondvliegen? Rechter onderzoekt klacht over ‘uitlaten’ van papegaai

Papegaai Charlie vliegt elke dag een rondje door zijn Haagse woonwijk. De blauw-gele ara heeft inmiddels een grote schare fans, maar het Platform stop invasieve exoten eiste via de rechter een verbod op het ‘uitlaten’ van de tropische vogel. De hamvraag: Is Charlie een gevaar voor de natuur?

Leerlingen groep 8 mogen tóch uurtje kijken op middelbare scholen voordat ze schoolkeuze maken

Leerlingen van groep 8 die de keuze moeten gaan maken naar welke middelbare school ze volgend schooljaar gaan, mogen toch even gaan kijken op die scholen. De coronamaatregelen maken open dagen waarop grote groepen leerlingen en hun ouders scholen mogen bezoeken onmogelijk, maar een uurtje kijken wordt georganiseerd.

Delftse horeca en cultuursector sluiten acties niet uit

De één mag wel actievoeren en de ander niet. Horecaondernemers en Delftenaren uit de cultuursector balen van de chaos die is ontstaan vanwege de naleving en handhaving van de coronaregels in de stad. ,,We hebben echt perspectief nodig, anders volgen er denk ik wel acties.”

Supporter gooide vuurwerkbommen tussen fotografen: ‘In een flitsmoment maakte ik de verkeerde keuze’

De Haagse politierechter heeft de 31-jarige Twente-supporter Nicky te W. uit Neede veroordeeld tot 200 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke celstraf, omdat hij op 7 december 2019 in het Cars Jeans Stadion van ADO twee vuurwerkbommen gooide die vlakbij fotografen tot ontploffing kwamen. Op die dag werd in het ADO-stadion de eredivisiewedstrijd ADO-Twente gespeeld.

HTM worstelt met ziekmeldingen en quarantaines: Versoberde dienstregeling dreigt

De HTM heeft de plannen voor een aangepaste dienstregeling van bus en tram al klaarliggen, want het is worstelen met het aantal ziekmeldingen en quarantaines bij medewerkers. Net als bij hulpdiensten en de GGD met werk dat niet thuis achter de computer kan worden gedaan. ,,Morgen kan de aanpassing nodig zijn.‘’

Niemand wist het, zelfs zij niet: Marlies (56) was 20 jaar geleden al in de overgang

Marlies van Dooren (56) was twintig jaar geleden al in de overgang. Niemand wist het, zelfs zij niet. ,,Ik voelde me machteloos. Iets wat achteraf onnodig bleek. Overgangsklachten overkomen je niet, maar heb je grotendeels zelf in de hand. Daarom help ik nu andere vrouwen.”

Dappere uitbaatster laat zich niet klein krijgen: ‘De rek is er uit en toch krijgen ze mij niet gek’

Ook Floor Kohte heeft nog geen flauw idee wanneer haar petit restaurant Fl’Orange eindelijk weer open mag. Hoewel het water haar aan de lippen staat laat de dappere uitbaatster zich toch niet klein krijgen.

Nederlands spreken is zo makkelijk nog niet: ‘Verleden tijd, klanken als G en K, dat is erg lastig’

Achttien leden van de Westlandse rotaryclubs meldden zich in september vorig jaar aan als taalmaatje. Optrekken met iemand met een andere taal en een andere cultuur blijkt voor veel van hen een verrijkende ervaring. ,,Ik leer van hen net zo veel als zij van mij.”

Alles wat je wil weten over het Afvalreferendum Zoetermeer

Met filmpjes, een website, een debat en een optocht vragen Zoetermeerders komende maanden aandacht voor het referendum over afval.

Handelaren balen van extra papierwerk door Brexit

Westlandse exporteurs van groente en fruit hebben vorig jaar samen met hun collega’s in heel Nederland voor veel meer geld aan producten verhandeld naar het buitenland. De verkoop steeg naar 13,1 miljard euro. En dat terwijl er nogal wat belemmeringen waren met hoge transportkosten, een tekort aan zeecontainers, de lockdowns en de Brexit. Vooral die laatste zorgt voor frustraties en jaagt handelaars op hoge kosten.

Voorbijgestreefde Robin Haase geeft hoop niet op: ‘Als mensen mij al willen afschrijven, vind ik dat prima’

De Australian Open is voor Hagenaar Robin Haase (34) voorbij. In het enkelspel werd hij al tijdens de kwalificaties uitgeschakeld, vrijdag werd hij met zijn dubbelpartner Botic van de Zandschulp ook uit het dubbeltoernooi geknikkerd. De huidige nummer 229 lijkt inmiddels definitief voorbij gestreefd door een jongere generatie Nederlandse tennissers. ,,Als mensen mij al willen afschrijven, dan vind ik dat prima.”

Er zijn grofweg twee uitwegen uit het dal waar we in zijn gedouwd, waarschijnlijk krijgen we ze allebei

COLUMN SJAAK BRAL | Je gelooft het bijna niet: nooit eerder heeft de gemeente Den Haag uitgebreid in kaart laten brengen waar en hoe je kunt bezuinigen, om financieel boven water te blijven. Dat onderzoek is er nu, voltooid door oud-topambtenaar Hans van der Vlist. Waar kun je binnen de begroting nog dingen schrappen zodat er geld overblijft in plaats van dat er geld bij moet?