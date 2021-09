Gemist? Huisartsen te laat ingezet bij prikcampagne en sportprogramma voor zwangere moslimvrouwen

Sabra doorbreekt taboe op sporten bij zwangere moslimvrouwen

Blijven bewegen tijdens je zwangerschap is hartstikke belangrijk. Toch zijn er veel vrouwen met een migratieachtergrond die onder druk van hun omgeving juist stoppen met sporten. Dit leidt vaak tot grote problemen tijdens én na de zwangerschap. De Haagse Sabra Rahiembaks wil daar verandering in brengen met een speciaal sportpakket. ,,Ze mogen echt niks meer, alsof het kind eruit valt of zo.’’

Agent doet aangifte van poging tot doodslag

De agent die gisteravond werd meegesleurd door de auto van een voortvluchtige in Zoetermeer, heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. De agent werd meegesleurd toen de man vluchtte voor een alcoholcontrole. Ook probeerde de bestuurder zijn wapen af te pakken.

‘Maffiabaas’ blijkt Mark L. uit Liverpool

Bij een arrestatie in restaurant Het Pleidooi zou woensdag een Siciliaanse maffiabaas zijn opgepakt. Een arrestatieteam nam de man geblinddoekt mee en zorgde zo voor veel opschudding in het restaurant, dat vlakbij de Haagse rechtbank zit. Volgens de advocaat van de verdachte is de man echter geen maffiabaas, maar Mark L. uit Liverpool: “Als mijn cliënt een Siciliaanse maffiabaas is, ben ik de Paus.”

Torenhoge energierekening door vloerverwarming

Uit het niets plofte er een rekening van maar liefst 2600 euro op zijn deurmat. Dat de bron van de financiële tegenvaller onder de vloer van zijn sociale huurwoning zou zitten, had Aad Bot (70) nooit voorzien. ,,Er is me nooit verteld dat er vloerverwarming in de woning zat en ook niet dat die niet eens uit kan.”

Irritatie over subsidie buurthuis

Het geduld met buurtcentrum De Mussen raakt snel op bij PvdA, D66 en Hart voor Den Haag. Het oudste buurthuis van Nederland in de Schilderswijk verkeert in een financiële crisis, maar weigert te bezuinigen. De gemeente moet de portemonnee trekken en een faillissement afwenden, vinden directie en bestuur. Maar de fracties vinden dat De Mussen de eigen bedrijfsvoering op orde moet brengen.

Wegblijvers vaccinatie

Huisartsen zeggen dat ze te laat zijn ingezet bij de vaccinatiecampagne waardoor er kostbare tijd verloren is gegaan richting moeilijk bereikbare mensen en vaccinweigeraars. Mensen met wie zij wél in contact zijn. Haagse huisartsen trokken daarover al eerder aan de bel, maar onderzoekers van onder meer de Haagse Hogeschool bevestigen dat nu.

Vrijheidslezing Hugo de Groot

Dit jaar is het 400 jaar geleden dat Hugo de Groot in 1621 op spectaculaire wijze uit zijn gevangenis op Slot Loevestein ontsnapte. De bekende Delftenaar (1583-1645) en meest invloedrijke politieke gevangene uit de Nederlandse geschiedenis, verstopte zich in de legendarische boekenkist en glipte zo ongezien weg.

Strijd om de langste skipiste

Wie heeft de langste? Het Zoetermeerse SnowWorld claimt met de aanwinst van een 620 meter lange indoorpiste in Frankrijk de langste skibaan van Europa te hebben. Maar dat zegt Alpincenter Bottrop in Duitsland óók.