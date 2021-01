Gemist? Huisartsen vallen buiten de boot met vaccin en flink veel coke in rioolwater Den Haag

Huisartsen vallen buiten de boot met vaccin

Honderden medewerkers van ziekenhuizen krijgen woensdag hun vaccinatie, maar de huisartsen die net als zij in de Covid-frontlinie werken niet. ,,Dit is niet uit te leggen”, zegt Rob Jansen, directeur van Hadoks, de club van 500 huisartsen in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar

Hagenaars gebruiken net zoveel cocaïne en wiet als Amsterdammers|

Uit onderzoek naar drugs in het rioolwater blijkt dat Hagenaars bijna evenveel cocaïne en wiet gebruiken als Amsterdammers. Stoffen die duiden op cocaïnegebruik worden in de hofstad evenveel, zelfs nog een neuslengte meer, aangetroffen in vergelijking met de hoofdstad en zijn twee keer zo hoog als in Utrecht, waar net als in Eindhoven ook werd gemeten.

Verbazing over verkoop huurwoningen

De verkoop van tientallen woningen in het oude centrum van Den Haag door woningcorporatie Staedion aan een grote vastgoedeigenaar leidt tot verbazing in de stad. Voor een van de woningen wordt meteen al een hoge huurprijs gevraagd. De Haagse Stadspartij en GroenLinks eissen opheldering van het gemeentebestuur.

‘Ik dacht: klopt dat scorebord wel?’

Ze vroeg zich af of het scorebord wel klopte. Maar het stond er echt. Zwemster Valerie van Roon uit Den Hoorn zwom de limiet en heeft zich voor de Olympische Spelen geplaatst. In Tokio ligt ze naast Ranomi Kromowidjojo in het water op de 50 meter vrije slag.

Prikdiploma

Ferry Krul wil dolgraag helpen met vaccineren. De 37-jarige Delftenaar beschikt al over een ‘prikdiploma’. ,,Dat haalde ik bijna dertig jaar geleden, toen mijn diabetes begon. Maar of dat papiertje hier ook van pas komt?” klinkt het grappend ,,Het is mij verre van duidelijk wie er wel en wie er niet mag vaccineren.”

Wordt het weer livestream of toch dampende massa?

De evenementenbranche weet niet of het komend jaar weer mogelijk wordt om groepen mensen bij elkaar te brengen. De Alliantie van Evenementenbouwers is klaar met de onzekerheid: uiterlijk 1 februari willen ze duidelijkheid over waar de sector aan toe is.

Honderden mbo-studenten leren vaccineren

ROC Mondriaan gaat 280 studenten van de opleidingen Doktersassistent en Apothekersassistent de komende weken in sneltreintempo leren vaccineren. ,,Zij zien de ellende in verpleeg- en ziekenhuizen met eigen ogen en staan te popelen om te helpen.”

Interview

Als eerste vrouwelijke Ducatirijder kan het Enitha van der Wel niet hard genoeg gaan. Het is dan ook geen verrassing dat juist zij een detective heeft geschreven over een autoverkoopster.

Regionale ziekenhuizen krijgen morgen vaccins

De ziekenhuizen in Den Haag, Delft en Zoetermeer krijgen morgenmiddag het langverwachte vaccin tegen corona en beginnen dan direct met het prikken van eigen medewerkers die het meeste risico lopen op besmetting. Ambulancemedewerkers zijn donderdag aan de beurt. ,,Stilstaan is voor ons geen optie.”

