Gemist? Hulp uit alle hoeken en gaten na verwoestende brand en drukte voor gipsverbandmeesters

Een dag na verwoestende brand op Scheveningen

Er is bijna niets meer van over. Oase Beachclub is na de verwoestende brand van gisteravond niet meer dan een paar zwartgeblakerde golfplaten en verbrand hout. Een dag later is de verslagenheid groot, maar de motivatie om weer een frisse start te maken, misschien nog wel groter.

Syrische lovebirds herenigd

De Syrische lovebirds Yussuf Mallouhi (36) en Haya Asaad (27) zijn in september herenigd. Het stel is dolgelukkig dat ze voor het eerst in jaren dit weekend de kans hebben hun Valentijnsdag samen te vieren.

Kan je komen helpen?!

Stephanie, gipsverbandmeester in het HagaZiekenhuis, stond dit weekend zelf op het ijs toen de oproep binnenkwam of ze kon komen helpen. Net als haar collega Tessa sprong ze bij op de spoedeisende hulp om pechvogels van schaats- en glijpartijen te gipsen.

In 30 jaar nooit zoveel breuken gezien in één schaatsweekend

Met zo’n honderd gewonden door schaatsongelukken of door glijpartijen op straat was het gisteren alleen al super druk op de Spoedeisende Hulp van HMC. Frans de Voeght, hoofd van de afdeling, maakte in 30 jaar niet eerder deze heftige combinatie van vallen mee.

Loes werd uit bed gehaald

Loes is slachtoffer van huiselijk geweld. Als dat zo genoemd mag worden. Want haar innerlijke besluit van toen heeft ze waargemaakt. Aan de lange eettafel van haar huis in Duinoord wijst ze op de muur. Er hangen foto’s van veel gelukkige familiemomenten. Kinderen, kleinkinderen.

‘Ik vond het heel spannend, maar je gaat gewoon’

Verpleegkundigen Jeroen (50) en Celinde (23) maken de coronacrisis van dichtbij mee. Beiden werken ze in HMC Westeinde met Covid-patiënten. Jeroen werkt 31 jaar in het ziekenhuis, Celinde is net begonnen. ,,Je stapt in die sneltrein en je gaat.”

Arie Tuk doodde niemand

De Karel Doormanweg, Michiel de Ruijterstraat en Trompstraat, veel straten in Ter Heijde zijn vernoemd naar ‘zeehelden’. Maar één vernoeming steekt daar met kop en schouders boven uit: de Arie Tukstraat.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.