Gemist? In de ban van goedkope vliegtickets en eerste vaatje Hollandse Nieuwe voor vaccinatiemedewerkers

Nieuwe regel voor Delftse koper moet overvol studentenhuis in woonwijk voorkomen

Het omvormen van woningen tot studentenhuizen in Delft wordt in de toekomst bijna onmogelijk. Tenminste, als de Delftse gemeenteraad donderdag instemt met de verandering van de zogenoemde huisvestingsverordening. Als die na donderdag wordt aangepast, kunnen huizen die kleiner zijn dan 180 vierkante meter niet meer worden opgesplitst in meerdere woningen.

Marokkaanse Nederlanders in de ban van goedkope vliegtickets

Marokkaanse Nederlanders zijn massaal in de ban van supergoedkope tickets naar Marokko. De nationale luchtvaartmaatschappij RAM biedt sinds een paar dagen historisch lage prijzen aan voor vluchten naar het Noord-Afrikaans land. Alleen blijkt het boeken van een vlucht op de site van de RAM bijna onmogelijk.

Prikken in de wijken

In vijf wijken van Den Haag is de vaccinatiegraad nog aan de lage kant en daarom gaat GGD Haaglanden er binnenkort met prikken naar toe. Met een prikbus en door te vaccineren op vertrouwde plekken als een buurthuis. ,,Als heel veel mensen gevaccineerd zijn komen we van corona af.”

Missverkiezing is niet alleen vleeskeuring

Het verkiezingsseizoen is weer begonnen. De mooisten uit de regio zetten hun make-upkist klaar en stomen de prachtigste jurken om hun missverkiezing te winnen. De een heeft er al een paar op zitten, voor de ander is het de eerste keer. Wat beweegt de dames om hieraan mee te doen?

Corona zorgt voor drukte bij handhavers in Zoetermeer

Het Team Handhaving heeft in 2020 bijna de helft meer meldingen binnengekregen dan het jaar ervoor. Vooral overlast en coronamaatregelen zorgden voor handenvol werk voor de boa’s.

Cultuurpaleis Amare eindelijk van binnen zien?

De cultuurparel van de hofstad nadert zijn voltooiing. Er is lang over gesproken, de bouw liep uit en de kosten vlogen uit de bocht. Maar wie nieuwsgierig is wat je nu eigenlijk hebt voor 223 miljoen euro kan vanaf vanmiddag kaarten kopen voor de eerste voorstellingen in september.

‘Wethouder verantwoordelijk voor banenflop’

De curator die de puinhopen van de failliet verklaarde EnergieAcademie opruimt, houdt wethouder Bert van Alphen verantwoordelijk voor het ter ziele gaan van het werkproject. Dat schrijft ze in een brief aan de Haagse bestuurder.

D66 wil natuur beschermen aan Westlandse kust

De Westlandse kust moet geen tweede Hoek van Holland, Kijkduin of Noordwijk worden en vol met allerlei bebouwing komen te staan. Westlanders gruwen van het ‘massatoerisme’ bij de buren en daarom is het van groot belang dat de natuur aan de kust wordt beschermd en vastgelegd.

Blijft Maison Kelder toch in Den Haag?

Maison Kelder en de gemeente Den Haag gaan samen op zoek naar een oplossing voor de verhuisperikelen van de banketbakkerij.

Eerste vaatje Hollandse Nieuwe

Om waardering te tonen namens alle Nederlanders aan de GGD en haar vaccinatiemedewerkers is het eerste vaatje Hollandse Nieuwe aangeboden aan André Rouvoet van de GGD als officiële start van het nieuwe haringseizoen.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.