Gemist? In deze bar kan je gooien met hakbijlen en kapotte liften bij appartementencomplex Het Strijkijzer

Topman Parnassia: Verwarde mensen beter spreiden over Haagse wijken

Als Stephan Valk, voorzitter van de raad van bestuur van de Parnassia Groep het voor het zeggen had, zou hij de stad heel anders inrichten. Bewoners met verward gedrag zouden volgens hem ook een plekje moeten krijgen in Benoordenhout, het Statenkwartier en de Archipelbuurt. Omdat Zuidwest te zwaar wordt belast.

42 verdiepingen en dan een kapotte lift

Wie woont op één van de 42 verdiepingen van Het Strijkijzer is maar wat blij dat hij niet met de trap hoeft. Balen dus dat beide liften aan de kant van de studentenwoningen gisteravond een storing hadden. En dat was niet de eerste keer.

Petaway neemt gezag over als baasje van huis is

De hond is de loyaalste vriend die een mens kan hebben. Maar als het baasje van huis is, kan zelfs de trouwste viervoeter maling hebben aan eerder gegeven bevelen en vervolgens toch op de bank springen. Met Petaway wordt het lieve huisdier vriendelijk doch dringend aan de afspraak herinnerd.

In deze bar gooien ze niet met dartpijlen maar met hakbijlen

Hoe kom je van een baan in investeringen terecht bij een eigen bijlwerplocatie? Vraag het aan de 37-jarige Stephanie Shaw uit Jamaica. Onlangs opende zij met haar man Tjalling Vorstenburg (40) de Axe Throwing aan de Scheveningse boulevard.

Op Delftse zolderkamer bedachte Swapfiets nu ook in wielerpeloton

Toen Wout van Aert zijn voorwiel met opvallende blauwe band als eerste over de streep op de Champs-Élysées drukte, in de slotetappe van de Tour de France, kraaide ook Delft victorie. Het van oorsprong Delftse bedrijf Swapfiets is een 3-jarige samenwerking aangegaan met wielerploeg Jumbo-Visma.

Huisvesting 688 arbeidsmigranten in De Lier: ‘Absurd om ze op één plek te isoleren’

De bouw van een wooncomplex met 688 bedden voor arbeidsmigranten in De Lier is bepaald nog geen gelopen race. Omwonenden aan de Oostbuurtseweg kondigen protesten en lange juridische procedures aan als de plannen niet van tafel gaan.

Gefeliciteerd! De burgemeester mag weer op bezoek bij zijn Zoetermeerders

Als je 100 wordt of 60, 65 of 70 jaar getrouwd bent, komt de burgemeester langs. Behalve tijdens de lockdowns. Na de stille maanden vol coronamaatregelen haalt burgemeester Michel Bezuijen de schade nu dubbel en dwars in.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.