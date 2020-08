Gemist? In slaap gevallen automobilist rijdt terras op en nieuwe clash tussen drillrappers ‘waarschijnlijk’

Bestuurder rijdt terras op

Een auto is vanochtend op een terras aan de Dierenselaan in Den Haag beland. Volgens de politie was de bestuurder tijdens het rijden in slaap gevallen en vloog hij vervolgens uit de bocht.

Nieuwe clash drillrappers

Dat er opnieuw een confrontatie komt tussen de Amsterdamse en Rotterdamse drillrapgroepen, zoals maandagavond tijdens de fatale steekpartij op Scheveningen noemt onderzoeker Robby Roks waarschijnlijk. ‘Zeker omdat er nu een dode is gevallen.’

‘Dit is geen kinderspel’

Waterbedrijf Dunea heeft aangifte gedaan tegen de personen die gisteravond brandkranen opendraaiden in Den Haag. ,,Het is een bedreiging voor de volksgezondheid.” De politie hield twee 17-jarigen aan.

Fase 2 van kracht

Door de warmte en de aanhoudende droogte heeft de Veiligheidsregio Haaglanden het risico op natuurbanden opgeschaald naar fase twee: het hoogste risico. Een kleine vlam kan al zorgen voor een grote en snel verspreidende natuurbrand.

Spoedvergadering over onrust Scheveningen

Een deel van de gemeenteraad in Den Haag komt terug van reces vanwege de onrust in Scheveningen. Een raadscommissie vergadert op 20 augustus over de situatie.

‘YouTube-filmpjes in de les?’

Lid zijn van de sportschool, is dat nog leuk momenteel? In een tijd dat je alle lessen moet reserveren en zwembaden en sauna’s beperkt open zijn, moet je als sportclub echt iets extra’s bieden.

Hulp voor daklozen tijdens hitte

Daklozen in Den Haag krijgen raketjes en waterflessen om de hittegolf door te komen. Het Leger des Heils deelt die uit voor de nodige verkoeling.

