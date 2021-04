Gemist? Inbreker wil niet van dak afkomen en burgemeester Jan van Zanen spreekt inwoners toe

Dief vlucht het dak op (en komt er niet vanaf) nadat Jill (14) de politie belt: ‘Hij was bang voor de politiehonden’

Dat de politie afgelopen nacht twee inbrekers op heterdaad kon aanhouden in de Windpeluw in Wateringen, komt door de 14-jarige Jill uit Wateringen. Ze keek ‘s nachts uit het raam in de hoop de ‘roze maan’ te spotten, maar zag in plaats daarvan twee mannen die zich verdacht gedroegen.

Meer handhavers paraat voor versoepelingen, Koningsdag en meivakantie

De burgemeesters van de grote steden drongen er al langer op aan: versoepel de coronamaatregelen, want handhaving wordt steeds moeilijker. Ook al komen die versoepelingen er nu echt aan, de gemeente verwacht dat het voor de boa’s niet plotseling makkelijk zal worden.

Burgemeester Jan van Zanen spreekt inwoners toe en Koningsdag wordt bescheiden gevierd in de Haagse regio

Koningsdag is dit jaar weer anders dan anders. Burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen, heeft daarom een speciale videoboodschap opgenomen.

Veel starters kunnen alleen nog maar dromen van een eigen huis: ‘Ik heb het gevoel dat ik te laat ben’

De torenhoge prijzen voor woningen in Den Haag en omgeving maken het voor jonge starters bijna onmogelijk om nog een betaalbaar huis te vinden. Zelfs met financiële steun van de ouders is het lastig om iets te krijgen, hoor je overal. Een hele generatie lijkt hierdoor gedoemd om te blijven huren of langer thuis te blijven wonen. ,,Het is gewoon idioot.’’

Politie treft illegaal gokhuis aan in Rijswijk

De politie heeft vannacht een inval gedaan in een pand aan de Volmerlaan in Rijswijk. Hier zou een illegaal gokhuis zijn aangetroffen. Er was een behoorlijk aantal mensen aanwezig.

Aannemer moet rond Fivelingo zwervende stukken isolatieschuim opruimen

De duizenden grote en kleine stukjes schuimplastic die door de wijk Meerzicht dwarrelden na het zagen van isolatiemateriaal, moeten allemaal worden opgeruimd door de aannemer.

266 besmettingen in Den Haag en omstreken: Lees hier het laatste coronanieuws

Dagelijks praten we je bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van dinsdag 27 april.