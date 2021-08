Gemist? Instahonden hebben meer fans dan baasje en woningeigenaren radeloos nadat gemeente weigert schade te vergoeden

Woningeigenaren radeloos nadat gemeente weigert schade te vergoeden

De gemeente Den Haag heeft bijna een jaar nadat de raad dit opdroeg nog geen cent uitgekeerd aan vier gedupeerde woningeigenaren. De Hagenaars kunnen al jaren hun woningen niet afbouwen omdat de grond niet bouwrijp was opgeleverd door de gemeente. De kosten zijn nu zo hoog dat ze niet meer verder kunnen.

In de Nassaubuurt vrezen ze dat hun huizen verzakken

Steeds vaker hoort Sander van Sonsbeeck over stadsgenoten die hun kelder uitgraven om meer ruimte in huis te krijgen, ook in zijn eigen buurt. Maar de secretaris van Wijkgroep Nassaubuurt vreest dat de nieuwe trend gaat leiden tot verzakte woningen in wijken waar gebouwd is op slappe grond.

Nummer 27: automobilist rijdt tegen horrorpoller

De poller aan de Haagse Escamplaan is beroemd en berucht. Gisteravond reed auto nummer 27 tegen de paal aan. De bestuurder besloot daarop te vluchten.

Schattig, grappig, stout of eigenwijs

Ze hebben meer Instagram-vrienden dan de gemiddelde Delftenaar, stuk voor stuk laten deze Delftse hondjes zich zo vaak van hun beste kant zien dat hun baasjes de kiekjes hoe dan ook móeten delen met de buitenwereld.

OM ‘krijgt’ twee keer zo hoge straf voor gruwelijke moord

Een ongekend hoge straf kreeg Vincent de B. voor de gruwelijke en gewelddadige dood van Wil Vogelaar in Den Hoorn. Het OM gaat nu in hoger beroep, opmerkelijk genoeg voor een halvering van de straf, maar mét tbs.

Meester van de Vierkante Meter was heer van stand

Deze week verschijnt ‘Meester op de Vierkante Meter’, de biografie van Oranje en HBS genie Harry Dénis (1896-1971). Behalve een groot voetballer, was hij een waar stijlicoon. Maar voor alles een volbloed Hagenaar. Het Den Haag van Harry Dénis in vijf essentiële plekken uit zijn leven en nagedachtenis.

Rechtszaak over glasvezel in buitengebied

Peter Duijsens wil samen met zo veel mogelijk gedupeerde Westlanders een rechtszaak aanspannen tegen het bedrijf Deltafiber om er zo voor te zorgen dat er alsnog een glasvezelnetwerk voor sneller internet wordt aangelegd in het buitengebied van Westland en Midden-Delfland.

Gratis menstruatieproducten voor Zoetermeerse vrouwen

Zoetermeerse vrouwen kunnen binnenkort gratis menstruatieproducten krijgen. En dat via een buurtkastje dat 24 uur per dag beschikbaar is. Het gebeurt bij stichting Eigen Wij.

‘Zal niet voor een habbekrats zijn’

Alleen als het stadion bij de overnamedeal zit, wil de groep Lentze/Jol ADO Den Haag kopen. De gemeente werd eerder juist volledig eigenaar om de noodlijdende club overeind te houden.

‘Westland moet meer statushouders huisvesten

Westland moet zo snel mogelijk de achterstand wegwerken bij het verplichte huisvesten van statushouders. Hierdoor komen er plekken vrij in de asielzoekerscentra waardoor geëvacueerde mensen uit Afghanistan onderdak kunnen krijgen.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.