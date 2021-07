Gemist? Invalide Jerry krijgt eindelijk een benedenwoning en redders terug uit Limburg

Woningbouwvereniging biedt invalide Jerry woning op begane grond aan

Het schrijnende verhaal van de invalide Jerry Thakoerdien uit Den Haag, die dagelijks met een been twee verdiepingen omhoog moet strompelen, heeft de directeur van woningbouwvereniging Arcade zo geraakt dat hij meteen in actie kwam. De corporatie heeft de vader van twee kinderen benaderd en een woning aangeboden. ,,Ik ben zo blij.’’

Henk (66) leerde 62.000 Haagse leerlingen bij School in Bos hoe je het best een vuurtje kan stoken

Hij woont in Zwolle en werkte in Den Haag. Toch reisde Henk van Blitterswijk (66) de afgelopen 25 jaar niet twee keer anderhalf uur, maar een luttele half uur op en neer naar zijn werk. Hoe dat kan? De inmiddels pensionado was docent bij School in Bos in Wilhelminaoord, een terrein in Drenthe dat officieel bij de gemeente Den Haag hoort.

Ambitieus Rijswijk: ‘Stop met zoeken naar een plek voor je bedrijf, wij hebben genoeg ruimte’

De gemeente Rijswijk ligt eigenlijk perfect tussen Den Haag en Rotterdam in. Toch staat het grote bedrijventerrein hier grotendeels leeg. Ook nam de werkgelegenheid er af, terwijl die elders toenam. De gemeente wil daar verandering in brengen met forse investeringen. Doel is om bedrijven uit de hele regio naar Rijswijk te lokken. ,,We hebben ze echt iets te bieden.’’

Wielrenster Daniek Hengeveld beleefde inktzwarte dagen in Servisch ziekenhuis

Een dag van uitersten. Zo beleefde Daniek Hengeveld de GP Belgrado. De 18-jarige Nootdorpse boekte in de ochtendproloog haar eerste profzege ooit. In de middagetappe viel ze zo ongelukkig op haar rug dat ze de wielerronde moest verlaten. ,,Enkele inktzwarte dagen in een Servisch ziekenhuis waren het gevolg. De eerste 36 uur lag ik onafgebroken op mijn rug en mocht ik zelfs niet naar de wc.”

Westlandse redders weer terug uit Limburg: ‘Normaal zie je dit soort dingen alleen in films’

Een gevoel van trots, dat is wat achterblijft nadat de vrijwilligers van de reddingsbrigade terug zijn gekeerd uit Limburg. In de gebieden waar de situatie het meest kritiek was, konden Westlanders van toegevoegde waarde zijn. Hier lees je het hele verhaal.

‘Er was een grote eensgezindheid’

Ouderen over het water uit een verzorgingshuis halen en de bewoners van ondergelopen straten uit hun huis redden. Marcel van der Ploeg was een van de dertien leden van de Zoetermeerse Reddingsbrigade die vorige week meteen te hulp schoot in Zuid-Limburg.

‘We worden kapot gesaneerd’

Buurthuis De Mussen in de Schilderswijk, het oudste buurthuis van Nederland, dreigt kopje onder te gaan. De gemeente Den Haag wil binnen enkele weken een plan waarop de organisatie gaat bezuinigen. De Mussen zegt dat dat niet kan.

Bezwaarmaker laat bouw van Droom-je-Thuis-huis stilleggen

Vorige maand was het nog feest, maar nu ligt de droom van de initiatiefnemers van het Droom-je-Thuis-huis in ieder geval tijdelijk in duigen. Enkele weken na het slaan van de eerste paal heeft een bezwaarmaker de bouw van de nieuwe voorziening voor begeleid wonen in Naaldwijk stil laten leggen.

