Gemist? Islamitische middelbare school komt voorlopig niet en Tarik ‘de Tank’ is nog niet klaar met Rico

Allereerste behandelkamer op wielen

De allereerste mobiele behandelkamer voor kinderen met een licht verstandelijke beperking en psychische problemen is een vrolijke bus. Specialisten rijden ermee van deur tot deur. ‘Dit scheelt zóveel stress bij hen en ouders’.

Wil je de kids al achter het behang plakken?

Het is de woensdag van de voorjaarsvakantie, midden in de lockdown. Goede kans dat je als (groot)ouder even niet meer weet hoe je de rest van de vrije dagen moet vullen met activiteiten voor kinderen. Deze site zet activiteiten op een rijtje waarvoor je maximaal een uurtje moet rijden.

‘Elke hoek heeft zijn eigen kippengroep’

Wat de ooievaar voor Den Haag is, zijn de kippen voor de Binckhorst. De rondscharrelende kippen en hanen zijn geliefd in de buurt. De groep bestaat inmiddels uit een stuk of zestig dieren en groeit door. Maar de wijk wordt voller en voller gebouwd.

Islamitische middelbare school komt er voorlopig niet

De islamitische middelbare school die komend najaar in Den Haag de deuren zou openen komt er voorlopig niet. De initiatiefnemers zullen ‘niet eerder dan in het late najaar’ bekijken of ze het plan doorzetten.

Slachtoffer geworden van fraude?

Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga willen de Delftse oud-wethouder Saskia Bolten en wethouder Stephan Brandligt (beiden GroenLinks) onder ede verhoren over de DBS-affaire, waarbij een boekhouder Delftse burgers oplichtte in naam van de gemeente.

Tarik ‘de Tank’ is nog niet klaar met Rico Verhoeven

In Azië is Tarik Khbabez (28) al langer een grote ster en wil iedereen op straat met hem op de foto. Hier in Nederland was hij bekend onder vechtsportkenners, maar sinds het viermanstoernooi tegen Rico Verhoeven is de populariteit van ‘de Tank’ ook in ons land flink gestegen.

‘We hadden meer tegemoetkoming verwacht’

MKB Westland is teleurgesteld dat de gemeente Westland niet in actie komt naar aanleiding van de noodkreet dat vele ondernemers op omvallen staan door corona. De gemeente verwijst volgens MKB vooral naar landelijke regelingen. Wel is er ruimte voor maatwerk als het gaat om de betaling van de ozb.

Meld je nu voor een prik als je ernstig overgewicht hebt

Huisartsen in Zoetermeer en Benthuizen roepen mensen met ernstig overgewicht op zich te melden, want zij krijgen nu als eerstvolgende een coronaprik.

‘Slachtoffers huiselijk geweld stellen vlucht uit’

Slachtoffers van huiselijk geweld stellen hun vlucht uit, omdat ze hun huisdier niet in de steek willen laten. Een hond of kat mag niet mee naar de noodopvang. ,,Vrouwen willen hun maatje niet kwijt”, merkt de stichting Mendoo die momenteel in Den Haag oplossingen zoekt voor dit probleem.

Heupairbag

Het Haagse bedrijf Wolk timmert al een tijdje aan de weg met de heupairbag. Dit kledingstuk blaast zichzelf op zodra iemand dreigt te vallen. De ‘slimme’ heupbroek werd tot nu toe met succes gebruikt in verpleeghuizen. De bedoeling is om de heupairbag nu ook in te zetten voor ouderen die nog zelfstandig thuis wonen.

Ben jij een echte sjanser?

Kun je het flirten niet laten of ben jij een echte Haagse sjanser? Morgenavond kun je ein-de-lijk weer die flirtskills inzetten. „We zoeken nog enkele casanova’s.”

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.