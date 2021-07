Gemist? Jan van Zanen één jaar aan het roer en wat is het beste alternatief voor de ‘horrorpollers’?

Einde aan Haagse horrorpollers?

Tientallen bestuurders rijden hun voertuig total-loss op de ‘horrorpollers’ aan de Escamplaan bij het HagaZiekenhuis. Tijd om over alternatieven na te denken. Wat werkt nou het beste: een slagboom, de weg compleet afsluiten, een bussluis, camera’s of toch maar wel die vermaledijde paaltjes?

Het eerste jaar van Van Zanen

Op de kop af is Jan van Zanen één jaar burgemeester in Den Haag. Hij kreeg het soms flink voor zijn kiezen, vertelt hij in een interview met deze krant. Een gesprek over legervoertuigen, korte lontjes en de handdruk van de koning. Ook vertelt hij over de gekte op de woningmarkt en hoe hij dat aan den lijve heeft ondervonden.

Rob mag geen gratis, gezonde lunch aan zijn werknemers geven

Ondernemer Rob Baan heeft de slag om het verstrekken van een gezonde, gratis lunch aan zijn werknemers verloren. Als gevolg van de uitspraak moet Baan verdeeld over vier jaar zo’n 100.000 euro achterstallige loonbelasting betalen.

Cultuurpaleis Amare blijft voorlopig leeg

Cultuurpaleis Amare blijft voorlopig leeg. De vier huurders van de Haagse kunsttempel weigeren hun nieuwe onderkomen te betrekken. Ook de gemeente heeft de oplevering daarom nog niet geaccepteerd.

Steeds minder mensen werken thuis: hoe zit dat in onze regio?

Steeds minder mensen werken volledig vanuit huis. Helemaal sinds vorige week de coronamaatregelen werden versoepeld. In de regio’s Haaglanden en Amsterdam-Amstelland werken relatief de minste mensen vanuit huis.

‘Delft geeft niet om deze buurt’

Onkruid dat wel twee meter hoog staat, een foeilelijk hoog hek, overal achtergelaten vuil en dat al ruim twee jaar lang. Omwonenden van het Nassauplein zijn het spuugzat dat de gemeente Delft het volksbuurtje totaal laat verloederen. ,,Hier valt natuurlijk geen geld te halen voor ze.”

Straat blokkeren vanwege denderende bussen

Als er nu niet snel een oplossing komt voor de overlast van bussen in de Hortensiastraat in Monster gaan bewoners de straat blokkeren. Ze zijn het zat steeds wakker geschud te worden door de denderende bussen van EBS, die bovendien scheuren in huizen veroorzaken. ,,Wanneer komt er nou eens een oplossing?”

Containertuintjes moeten Zoetermeer helpen in strijd tegen afval

Met containertuintjes en afvalringen gaat Zoemermeer het zwerfafval te lijf. De raad heeft deze week meerdere maatregelen afgedwongen. ,,En we hadden zo nóg tien plannen kunnen indienen.”

WhatsApp-fraude 2.0

De bekende WhatsApp-fraude waarin oplichters zich voordoen als een familielid met acute geldproblemen kennen we, en ook deze Hagenaar liet zich niet zomaar in de val lokken. Toch is hij alsnog duizenden euro’s armer.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Aron S. (35), de man die op 31 juli vorig jaar aan Abdijland in Leidschendam een 31-jarige vrouw in haar appartement doodstak, is volledig ontoerekeningsvatbaar. Tot die conclusie komen deskundigen van het Pieter Baan Centrum (PBC).

Hoe is het nu met?

Op haar 80ste bruist voormalig kampioen kunstschaatsen Joan Haanappel nog van de energie. ,,Dit zijn misschien wel mijn mooiste jaren.’’ Wij gingen bij haar langs voor de rubriek Hoe is het nu met?

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.