Gemist? Jaxx (8 maanden) gewond na val bij opvang en Tiffany troggelde smoorverliefde Fries 5,8 miljoen af

Acht maanden oude Jaxx gewond na val bij opvang: ‘Heel erg dat dit is gebeurd’

Vanuit het bovenste bedje viel de pas acht maanden oude Jaxx hard op de grond. Hij raakte daarbij gewond aan zijn been.,,Dit had nooit mogen en hoeven gebeuren.”

Tiffany troggelde smoorverliefde Fries 5,8 miljoen af

Tiffany van D. (49) gebruikte haar charmes om 5,8 miljoen euro af te troggelen van een Friese man die smoorverliefd op haar was. Het geld zou ze gebruiken om de meest exclusieve strandtent van Nederland te openen. Alles aan deze onderneming bleek echter bij elkaar gebluft te zijn.

Celstraf en rijontzegging voor man die tijdens dollemansrit bijna agenten omver reed

De 37-jarige Hagenaar Ricardo P. is dinsdag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot acht maanden celstraf en anderhalf jaar rijontzegging voor een ‘dollemansrit’ op 7 november door het Haagse centrum. Agenten moesten toen opzij springen voor de verdachte die een van een hoveniersbedrijf gestolen Ford Transit busje bestuurde.

‘U maakt zondebokken van migranten. Héél onfris’

In deze tijden van woningnood groeit de dichtstbevolkte stad van Nederland in rap tempo door. Wat te doen? In het tweede van een serie twistgesprekken in aanloop naar de lokale verkiezingen vliegen Hart voor Den Haag en D66 elkaar verbaal in de haren.

Voorlopig voor het laatst gaan de bloemen naar Rusland: ‘De exporteurs vallen nu bij bosjes om’

Het is gouden handel, weten Westlandse tuinders uit ervaring. Eind februari piekt de vraag naar chrysanten en rozen. Met dank aan vrijgevige Russen, die ter ere van Vrouwendag hun moeders, vrouwelijke collega’s en geliefden verrassen met bloemen. Als gevolg van de oorlog en de economische sancties gaat het feest voor de kwekers echter niet door. De handel met Rusland en Oekraïne ligt op zijn gat.

Ambtelijke regeltjes leidden tot oneerlijke behandeling van Joodse WO II-overlevenden in Delft

Delft heeft spijt van de manier waarop ze met Joodse stadgenoten is omgegaan na de Tweede Wereldoorlog. Joden die de oorlog hadden overleefd, liepen bij terugkomst in de stad tegen een ‘muur van bureaucratie’ aan om hun eigendommen weer terug te krijgen.

Roemeense man ‘Ernest’ is belangrijke schakel in onderzoek moord Honselersdijk

De politie is op zoek naar een Roemeense man met de naam ‘Ernest’. Hij is een belangrijke schakel in het onderzoek naar de moord in Honselersdijk vorige maand. Hij werkt in de kassen. Tuinders die hem kennen wordt gevraagd contact te zoeken met de politie.

Steden werken samen om openbaar vervoer op en rond de Binckhorst te verbeteren

De gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg gaan de komende tijd samen onderzoeken hoe zij het openbaar vervoer rondom de Binckhorst kunnen verbeteren. De nieuwe woonwijk die hier in de toekomst verrijst, moet goed bereikbaar zijn.

Veelplegende Hagenaars naar speciale inrichting na stelen van postzakken

Twee veelplegende Hagenaars, die dit keer postzakken uit een PostNL-busje hebben gestolen, worden voor twee jaar opgenomen in een speciale inrichting. De mannen hadden al een strafblad van respectievelijk 32 en 47 pagina’s.

Eis: 28 maanden cel voor dakloze man die instak op belager

Het Openbaar Ministerie eist een celstraf van 28 maanden tegen een dakloze man uit Delft die op de Oude Delft in Delft, bij de supermarkt Spar, met een mes uitgehaald zou hebben naar een andere man.

