Gemist? Jet helpt zwerfdieren op de grens met Oekraïne en auto vol zware explosieven gevonden

Jet reist af naar grensstreek Oekraïne om zwerfdieren op te vangen: ‘Al helpen we er maar één’

Naast mensen die op de vlucht zijn geslagen vanwege de oorlog in Oekraïne zijn er ook dieren die hun heil elders zoeken. Al was het maar omdat ze door hun baasje worden achtergelaten. Voor de Haagse Jet Barkel onverdraaglijk. Samen met een groepje vrijwilligers reed zij naar de grensstreek om dieren op te vangen.

Auto vol zware explosieven gevonden in sloperij

Op een bekende Wassenaarse autosloperij is een auto vol zware explosieven gevonden. Mogelijk was het voertuig uitgerust voor een plofkraak. Eigenaar ‘Woeste Willem’ vertrouwt het niet. ,,De gemeente wilde mijn bedrijf al veel langer sluiten”, zegt hij.

Rico Verhoeven kan fluiten naar 70.000 euro na sponsordeal met Haagse ‘oplichtster’

Je moet het maar durven: Rico Verhoeven oplichten voor 70.000 euro. De Brabantse kickbokser sloot een lucratieve sponsorovereenkomst voor een wereldtitelgevecht, maar kan fluiten naar zijn geld. De wereldkampioen zwaargewicht zou zijn getild door Tiffany van D., de Haagse die al vastzat voor oplichting en het witwassen van miljoenen euro’s via haar strandclub Soulsistah.

Scheveningse huizen eerst voor de Scheveningers, kan dat wel?

Scheveningse huizen eerst voor de Scheveningers. Hart voor Den Haag en de PVV pleiten er al langer voor en nu is ook de VVD om. Het moet de hechte gemeenschap van het vissersdorp beschermen. Maar kan dat eigenlijk wel?

Zoetermeer gaat Oekraïense vluchtelingen opvangen én houdt stille tocht in stad: ‘Tijdsdruk is enorm’

Zoetermeer gaat helpen met de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Nederland. De stad zoekt naar opvanglocaties. Ook komt er een stille tocht om medeleven te betuigen aan de oorlog in Oekraïne.

Naaldwijk Winkelrijk wil veel meer boa’s op straat die handhaven: ‘Het is wachten op het eerste ongeluk’

Er moet veel harder worden opgetreden tegen scooters die door de winkelstraat in Naaldwijk scheuren en auto’s die stelselmatig verkeerd geparkeerd staan. ,,Het is wachten op het eerste ongeluk.”

Hypermoderne Wassenaarse gymzaal binnen half jaar opgeleverd, ondanks omgevallen boom

Nog geen half jaar na het begin van de bouw is de nieuwe energieneutrale gymzaal op de hoek van de Burmanlaan en de Van Groeneveltlaan in Wassenaar opgeleverd. Zelfs zware een boom die onlangs deels op het pand terecht kwam, kon dat niet dwarsbomen.

Eind in zicht in van legendarische supermarktstrijd in Den Hoorn

Beatrix was nog koningin toen de strijd om de invulling van het centrum van Den Hoorn losbarstte. De inzet is de bouw van nieuwe woningen en een supermarkt, maar het geduld van de inwoners van het dorp in Midden-Delfland wordt nog altijd op de proef gesteld. Projectontwikkelaar Gerard van Leeuwen verzet zich nog altijd met hand en tand, bleek dinsdag opnieuw bij de Raad van State.

Gebouw ‘Gele Scheikunde’ wordt omgetoverd tot monumentaal woongebied

De voormalige TU-gebouwen aan de Delftse Julianalaan - ooit ‘Gele Scheikunde’ gedoopt - ondergaan de komende jaren een metamorfose. Er komen 300 woningen en een aantal winkels. De voormalige, gigantische collegezaal wordt een restaurant. ,,Dit wordt een toevoeging voor de hele stad”.

‘Ga je nou een inwoner van Oosterheem vergelijken met Ridouan Taghi?’

Waarom stinkt je restafval? Moet je kind straks op school door een detectiepoortje? In de tweede van drie online gesprekken tussen lijsttrekkers twisten Frank Schoonbeek (D66) en Hilbrand Nawijn (LHN) over afval en veiligheid.

Bewoners Hoge Geest woedend over plan arbeidsmigranten: ‘Leven toch niet in een dictatuur?’

Woest zijn ze op de gemeente Westland, de omwonenden van de beoogde locatie voor de huisvesting van 228 arbeidsmigranten aan de Hoge Geest in Naaldwijk. Ze proberen koortsachtig een afspraak te maken met verantwoordelijk wethouder Abee (CDA) om te praten over een nieuw verkeersonderzoek, maar dat wil maar niet lukken. Daarom hebben ze nu maar alle politieke partijen benaderd. ,,Wij zijn furieus.”

Huib en Glenn regelden al duizenden gastgezinnen voor Oekraïners

‘Dit gaat niet goedkomen’, dacht Huib van Mierlo uit Voorburg een kleine twee weken geleden. Hij zag het nieuws over de oorlog in Oekraïne en was bang dat Nederland niet voorbereid zou zijn op een mogelijke vluchtelingenstroom. Dus zette hij zelf het burgerinitiatief Onderdak Oekraïne op, met Hagenaar Glenn van Es. Met succes. De twee regelden in ruim een week al meer dan 8600 gastgezinnen.