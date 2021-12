Gemist? Jezus is volgens ‘Jauzef’ een tof gozertje en de Marimo bol is het nieuwe Klavertjevier

Jezus is volgens ‘Jauzef’ een tof gozertje

De Bijbel is in alle talen ter wereld verschenen, maar nu voor het eerst in het plat-Haags te lezen. Theoloog/journalist Margot Berends vertelt veertig verhalen vol humor na in De Bèbel op ze Haags. ‘Jeizus’ is daarin volgens ‘Jauzef’ een tof gozertje.

Na een dag vol chaos staat het Haagse centrum niet stil

Een groter contrast had er dit weekend niet kunnen zijn in de binnenstad van Den Haag. Waar op zaterdag rijen mensen voor winkels stonden om last-minute de kerstinkopen te doen, waren de winkelstraten op zondag bijna leeg.

Zelfs Anouk zat ooit in het achtergrondkoortje van Peter Langerak

Omdat hij bijna nooit in een band zat die hits op bestelling leverde, is hij bij het grote publiek niet zo bekend. Maar binnen de kring van popmuzikanten staat Peter Langerak er goed op. Zelfs Anouk heeft ooit nog bij de 68-jarige Hagenaar gezongen - in het achtergrondkoortje notabene...

Het conservatorium verhuist naar Amare

De laatste muzieknoten klonken deze week in het Koninklijk Conservatorium aan de Juliana van Stolberglaan. Het licht is voorgoed gedoofd, de instrumenten ingepakt. Na de kerstvakantie gaan de lessen door in het nieuwe Amare. Afscheid nemen van het totaal uitgewoonde pand valt de studenten zwaar.

Drie aanhoudingen na melding van schietpartij Van Ruysbroekstraat

De politie heeft zaterdagavond drie personen aangehouden naar aanleiding van een melding van een schietpartij in de Van Ruysbroekstraat in Den Haag. Ook is er een vuurwapen in beslag genomen. Er raakte niemand gewond.

Glijbanen maken en testen als werk? Het kan bij dit bedrijf

In Europa gleden miljoenen kinderen ontelbare keren van Zoetermeerse glijbanen. Hoe dat kan? Het Zoetermeerse familiebedrijf Watergames & More maakt al bijna 15 jaar waterglijbanen voor Nederland en Europese landen.

Haagse politici laten zich te veel inspireren door Netflixseries

Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: Wat voor series kijken politici? Bingen ze het suikerzoete Emily in Paris, of het spannende La Casa de Papel? Een ding is zeker: in Den Haag hebben ze te veel naar de Westwing gekeken.

Klavertjevier, move over! Dit is het nieuwe gelukssymbool

Het Klavertjevier kan wel inpakken. Er is nu een nieuw gelukssymbool: de Marimo bol. Deze fluffy bal van levend groenwier is maar op een paar plekken ter wereld te vinden. Het bedrijf Esperit Elements uit ‘s-Gravenzande vertaalde het natuurfenomeen in een prijswinnend concept en timmert daarmee internationaal aan de weg.

Dirk van Duijvenbode gaat voor nieuwe zegereeks op WK

Op het wereldkampioenschap darts van vorig jaar stond hij middenin de spotlights. Dirk van Duijvenbode (29) uit ’s-Gravenzande speelde een ijzersterk toernooi en werd uiteindelijk in de kwartfinale door Gary Anderson tot een halt geroepen. Een jaar later is Aubergenius naar eigen zeggen klaar om het kunstje van vorig jaar te herhalen.

797 nieuwe coronabesmettingen in Haagse regio

Nu het aantal besmettingen opnieuw flink is toegenomen praten we je weer dagelijks bij over de huidige stand van zaken rondom de coronacrisis in Den Haag en omliggende gemeenten. Hoe hoog is het aantal besmettingen? Hoe ziet het leven er op straat uit? Dit is de update van zondag 19 december.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.