Gemist? Jonathan (33) vermoordde zijn moeder en Haagse winteropvang voor daklozen nu al vol

Jonathan (33) vermoordde zijn moeder omdat hij geen blowtje mocht roken

Negen keer stak Jonathan de K. (33) in op zijn moeder (62) toen hij van haar geen blowtje mocht roken. ,,Als je mij dood wil hebben, dan ga je zelf!’’ schreeuwde hij. Nu is hij vanwege doodslag veroordeeld tot drie jaar cel en tbs met dwangverpleging.

‘Verhuizing militaire operatie’

Als er nu prinsesjes geboren worden in Den Haag, zoals Amalia, Alexia en Ariane in het verleden, komen ze op de wereld in het nieuwe HMC Moeder- en Kindcentrum in de Haagse binnenstad. Het is de opvolger van de koninklijke geboortekliniek Bronovo. ,,Vanaf zondag de eerste bevallingen.’’

Winteropvang Lozerhof voor daklozen al vol

De 160 slaapplekken voor daklozen in voormalig verzorgingshuis de Lozerhof waren in een week tijd vol. De gemeente opent daarom voor de koude winternachten de Schildershoek voor tientallen daklozen die anders alsnog in de vrieskou op straat moeten slapen.

Gezinnetjes wonen zelfs in krakkemikkige bootjes

Een duivels dilemma: laat je mensen slapen op gammele bootjes met brand- en koolmonoxidegevaar, of jaag je hen van de vaartuigjes af waardoor ze in de kou op straat moeten overnachten?

Medley komt in je straat of bij de deur kersthits zingen

Op de nieuwe coronamaatregelen heeft de Haagse volkszanger John Medley zich sinds begin deze week stiekem voorbereid. Hij gaat als Zingende Feest Kerstman of als singer-entertainer vooral openluchtoptredens verzorgen. Kan makkelijk vanuit zijn nieuwe Partybus, met sfeermakers als een sneeuw- en een rookmachine.

‘In elke gemeente moet locatie zijn voor boostervaccinatie’

Er zijn veel te weinig plekken waar momenteel boostervaccinaties tegen het weer oprukkende coronavirus gehaald kunnen worden. Dat kan niet in Westland, maar alleen op drie locaties in Delft, Den Haag en Leidschendam.

Relschoppers Seghwaert duidelijk in beeld

De politie Zoetermeer heeft de relschoppers in Segwaerth in beeld. Daar zitten ook bekenden van de politie bij. Zij kunnen binnenkort een ‘bezoekje’ verwachten, belooft burgemeester Michel Bezuijen.

Mag je je laten steriliseren voor het klimaat?

‘Als het zou mogen, zou ik me laten steriliseren’, zei een jonge Haagse vrouw onlangs in een artikel op deze site. Ze wil geen kinderen vanwege de klimaatcrisis. Dat roept de vraag op: mogen vrouwen zich laten steriliseren, ongeacht de reden die ze daarvoor hebben? Twee experts vertellen hun bevindingen.

Parkpop verliest 3,5 ton subsidie door verhuizing naar Malieveld

Parkpop verliest zijn gemeentelijke subsidie van 350.000 euro als het festival volgend jaar naar het Malieveld gaat. De Haagse politiek wil dat de veertigste editie volgens afspraak in het vertrouwde Zuiderpark te zien zal blijven. Een meerderheid van de raad steunde het voorstel van de Haagse Stadspartij.

