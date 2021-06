Gemist? Jongen (16) aangehouden na steekincident en Den Haag laat onverzekerde slachtoffers van brand niet vallen

Den Haag laat onverzekerde slachtoffers van grote Schilderswijkbrand niet vallen

Den Haag gaat de onverzekerde slachtoffers van de verwoestende brand in de Schilderswijk zo nodig financieel helpen. ,,We laten hen niet vallen’’, belooft burgemeester Jan van Zanen in een brief aan de Haagse gemeenteraad. Het gaat om zeker drie stellen, drie gezinnen en drie alleenstaanden.

Annemarie zat als jonge agente met huilende man (80) in haar armen

Als meisje van 19 zat Annemarie de Mooij met een man van in de tachtig in haar armen. Zijn vrouw had zich opgehangen. Maar ze was politieagent dus ze werd geacht de juiste woorden te vinden. Inmiddels is ze 62 en zwaait de vrouw die jarenlang een van de gezichten én de stem was in de opsporingsprogramma’s van de politie, af.

16-jarige verdachte aangehouden na steekincident in Den Haag

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een 16-jarige jongen uit Den Haag aangehouden naar aanleiding van een steekincident op de Marktweg in Den Haag, dat meldt een woordvoerder van de politie.

Delftse scholen gooien deuren open

Middelbare scholen in Delft en omstreken mogen vanaf maandag de deuren weer wagenwijd openzetten. Toch betekent dat niet dat de gangen en klaslokalen dan automatisch vol zullen stromen met gretige pubers. Zo kiest het Stanislascollege in Pijnacker ervoor om leerlingen en docenten nog even thuis te houden en de Scholencombinatie Delfland gaat voorlopig voor 75 procent open.

Discussie over afvalbeleid is één grote bende

Het Westlandse gemeentebestuur heeft volgens de oppositiepartijen Westland Verstandig en GemeenteBelang zó’n rommeltje gemaakt van het hele afvalinzamelingsbeleid dat ze vinden dat onderzocht moet worden hoe dat kan. Alleen, de extra gemeenteraadsvergadering komende dinsdag om een onderzoekscommissie in te stellen staat nu op de helling.De reden is dat de stukken voor dat debat ineens geheim zijn verklaard.

Niet iedereen blij met deelscooters

Nog geen maand nadat de groene deelscooters van Go Sharing Zoetermeer binnenreden klinkt er kritiek. Op de stoepen geparkeerde scooters staan mensen in een rolstoel soms hinderlijk in de weg.

Alle ogen op de beker

Al sinds de winst in de halve finale tegen FC Twente op 17 april leeft de bekerfinale in Den Haag. De play-offs waren eigenlijk niet meer dan mooie oefenwedstrijden. De eindstrijd om de KNVB Beker, die vanavond in Almere tegen PSV wordt gespeeld, daar gaat het om.

