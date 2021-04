Gemist? Jongeren raken nu het vaakst besmet met corona en ADO is afgetakeld en opgebrand

Jongeren raken nu het vaakst besmet

Jongeren van 20 tot en met 24 jaar raken op dit moment het vaakst besmet met corona. Alleen in de leeftijdsgroep 55 tot en met 59-jarigen nam het aantal besmettingen per 100.000 inwoners af. In Den Haag vertoont stadsdeel Segbroek de grootste stijging van het aantal besmettingen: plus 46 procent in vergelijking met de week ervoor.

Podiumplek voor Haagse Daniël (15)

De jonge coureur Daniël Ligier uit Den Haag heeft een succesvol raceweekend achter de rug. De 15-jarige finishte als derde in race 1 en behaalde zijn eerste podium in het Franse Formule 4-kampioenschap in Nogaro, ondanks enkele mechanische problemen.

Na een negatieve sneltest naar ADO en Madurodam

Met een negatief sneltestbewijs op zak kunnen Nederlanders nog deze maand naar dierentuinen, pretparken, musea en theaters. In onze regio’s gaan de volgende musea en pretparken open. Ook voor sportliefhebbers is er goed nieuws!

Het valt niet mee om links te zijn in het Westland

Traditioneel links liep vorige maand harde klappen op bij de Kamerverkiezingen. Nooit haalden PvdA, GroenLinks en SP bij elkaar opgeteld minder stemmen. In het traditionele Westland vormen progressieve mensen al veel langer een bedreigde diersoort. Vermoedelijk is het realiteitszin die het leven tussen de kassen dragelijk maakt. ,,Als kleine linkse partij weet je dat je maar zelden je zin krijgt.”

ADO fysiek afgetakeld en mentaal opgebrand

Een gebrek aan financiële mogelijkheden en goede resultaten breekt ADO Den Haag al langer op. Maar in de slotfase van dit zeer teleurstellende seizoen blijkt de ploeg van trainer Ruud Brood ook een groot tekort aan fitheid en weerbaarheid te hebben. FC Utrecht won op het gemak met 1-4.

Extra priklocatie komt in Voorburg

Er komt een extra priklocatie in Leidschendam-Voorburg. De prikplek komt in een leegstaand kantoor aan de Appelgaarde 2. GGD Haaglanden gaat er naar verwachting vanaf 19 april vaccineren. Het is de zesde locatie in de regio Haaglanden.

Eitjes van je eigen Delftse adoptiekip

Sommige kinderen weten niet beter of een ei komt uit een doos. Ze hebben nog nooit een kip van dichtbij gezien. Een bezoekje aan het Buurtkippenhok werkt verhelderend. Ze kunnen er zelfs een kip adopteren.

Zoetermeer kijkt naar bouwen met hennep

In de plannen voor tijdelijke woningen aan de Ruimtebaan kijkt de stad ook naar de bouw met hennep. Zoetermeer ziet de ‘flexwoningen’ op de voormalige baggeropslag als een kans om die nieuwe bouwmethode uit te proberen.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.