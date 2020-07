Gemist? Jongeren uit Zuidwest hebben vaker contact met criminelen en studenten frauderen bij de Haagse Hogeschool

Ben je er niet aan toegekomen om al het regionale nieuws uit Den Haag en omstreken vandaag te volgen? Dit is het nieuws van zaterdag 18 juli.

Jongeren in Zuidwest hebben veel vaker contact met criminelen

Jongeren in Den Haag Zuidwest komen veel vaker in aanraking met verdachten van zware misdrijven dan hun leeftijdsgenoten elders in de stad. Vooral onder oudere jongeren (22- 27 jaar) zijn de verschillen groot, zo blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Oud-partijvoorzitter Groep de Mos spreekt: ‘Geen factuur, geen bonnetje, niks’

Nog geen jaar lang was Flora van den Berg partijvoorzitter van Groep de Mos. Twee oud-wethouders van die partij zijn verwikkeld in een corruptie-affaire. Het geritsel en geregel in de eenmanszaak van Richard de Mos ging Van den Berg te ver. ‘Je moet geen cash geld willen’

Tentamens ongeldig verklaard na fraude van studenten

Een groep studenten Bestuurskunde aan De Haagse Hogeschool heeft gefraudeerd tijdens tentamens. De school acht dit bewezen, drie tentamens voor tweede- en derdejaars studenten zijn ongeldig verklaard. Gevolg: studievertraging en een hoop frustratie.

Activisten hangen bord aan beeld van Mandela: ‘Terrorist, communist, moordenaar’

Actievoerders van de extreemrechtse groep Voorpost hebben uit protest een bord aan het standbeeld van Nelson Mandela in Scheveningen gehangen. Met grote zwarte letters staat er ‘Terrorist, communist, moordenaar’ op het bord geschreven.

Demonstranten ‘picknicken’ tegen coronamaatregelen op het Malieveld

Opnieuw is het Malieveld vanmiddag het toneel van een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Volgens calamiteitensite VRPress zijn er zo’n 150 actievoerders op het Malieveld om hun onvrede over de huidige coronamaatregelen te uiten.

Agressieve Hagenaar sloopt bromfiets en mishandelt twee agenten

De politie heeft gisteren de handen vol gehad aan een agressieve Hagenaar (41) die uiteindelijk twee agenten mishandelde. De man gaf een van de agenten een stomp in het gezicht, waardoor die op zijn rug op de grond terecht kwam. De andere agent kreeg even later een kopstoot van de agressieveling, waarna hij moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Revis laat een gapend gat achter: wie volgt hem op als wethouder?

Met het vertrek van wethouder Revis naar Staatsbosbeheer verliest de Haagse VVD haar leider. Wie volgt ‘koning Boudewijn’ op?

Zoveel inwoners en tóch geen groots treinstation met allure voor Zoetermeer: hoe kan dat?

Ze hebben hetzelfde aantal of zelfs minder inwoners, maar de treinstations van steden als Zwolle en Leiden blinken uit in allure en levendigheid als je ze vergelijkt met de treinstations in Zoetermeer. Waar gaat het mis?

Mishandeling in Duindorp: slachtoffer met spoed naar het ziekenhuis

Agenten moesten vannacht uitrukken voor een ernstige mishandeling in de Schouwensestraat in Duindorp. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.

De voetganger wint van de fietser in Den Haag

Fietsen in de Haagse binnenstad wordt steeds meer een spelletje Tetris. Waar pas je nog wel in en waar mag je door?

Vechtende jongeren veroorzaken onrust in centrum ’s-Gravenzande, horeca sluit de deuren

Vechtende jongeren hebben het centrum van ’s-Gravenzande vannacht flink op stelten gezet. Door de onrust die de vechtersbazen veroorzaakten moesten cafés rondom het Marktplein de deuren zelfs eerder sluiten.