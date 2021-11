Gemist? Jongerenoverlast explosief gestegen en moet Den Haag elk jaar op 6 september verjaardag vieren?

Bloemenzee tegen de voorgevel

De voorgevel en het plein voor het Mauritshuis veranderen volgend jaar in één grote bloemenzee. Tegen de buitenmuren komen van boven tot onder twee watervallen van duurzame imitatiebloemen die per seizoen wisselen. Op het voorplein verrijst een botanische tuin.

Moordverdachte Ferry T. was eerder op moordplek

Ferry T. (42), de man die wordt verdacht van de moord op Renée (23), is in de dagen voor het misdrijf meerdere keren op de plaats delict door camera’s vastgelegd.

Jongerenoverlast explosief gestegen

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is de afgelopen jaren explosief gestegen. Arjen Dubbelaar, raadslid van Groep de Mos, wil dat onderzocht wordt waar die stijging vandaan komt en pleit voor een harde aanpak.

Moet Den Haag elk jaar op 6 september verjaardag vieren?

Den Haag is een stad om trots op te zijn. Daarom zouden we elk jaar op 6 september de verjaardag van onze stad moeten vieren, vindt raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij. Morgen hoopt hij dat tijdens de raadsvergadering in het stadhuis voor elkaar te boksen.

20.000 foto's van Brood

Al tijdens de tweede ontmoeting liet Herman Brood zijn broek zakken voor fotograaf Gerard Wessel. ‘Ik kijk frontaal tegen zijn billen aan’, schrijft Wessel in zijn boek over Nederlands meest besproken rocklegende dat vrijdag verschijnt.

Dag na aanscherpen QR-code iets drukker bij priklocaties

Het is deze woensdag iets drukker op de priklocaties van de GGD in Den Haag en omgeving. Geen stormloop zoals in Brabant, waar het zo druk is dat zelfs wordt opgeroepen niet meer naar een vaccinatiestraat te komen. ‘We zien wel een lichte stijging’. Aannemelijk is dat het vaker moeten laten zien van een QR-code de oorzaak is.

‘Nieuwe maatregelen gaan voor een hoop hoofdpijn zorgen’

Nederland gaat weer een beetje op slot, zo bleek uit de maatregelen die dinsdagavond werden aangekondigd tijdens de coronapersconferentie. Een van de nieuwe regels is dat het coronatoegangsbewijs nu ook moet worden getoond in onder meer zwembaden en sportscholen. Na al anderhalf jaar in deze pandemie ervaren veel Haagse ondernemers het als een nieuwe klap.

‘Confrontatie geeft ze een kick’

Wie zijn dat nou, de mannen en vrouwen van ‘Defend’ die afgelopen zondag in Den Haag slaags raakten met de politie? Het zijn geen lieverdjes, zacht uitgedrukt. ,,De confrontatie met hun natuurlijke vijand geeft ze een kick.”

Bloemen en fruit via luchtpostbuis met 1000 km per uur naar bestemming geschoten

Bloemen, planten, groente en fruit worden vanaf 2030 per luchtpostbuis met 1000 kilometer per uur naar hun bestemming geschoten, als het aan Hardt Hyperloop ligt. De ultrasnelle cargoloop, raast dan pijlsnel vanuit Westland naar Rotterdam en richting Noord-Holland langs de route van de A4. ,,We hopen dat het goederenvervoer op dat traject kan worden afgewisseld met menselijke passagiers.”

Lichtjes voor Delft geeft rouwverwerking kleur

Een dierbare verliezen kan gemeen pijn doen. Zo erg zelfs, dat erover praten lastig is en het verdriet soms wordt weggestopt. Geen goed idee. Een kaarsje branden wel. Samen met lotgenoten even stilstaan bij de liefde voor de overledenen én die voor het leven.

Koorgijzeling

Ruim 47 jaar geleden, 31 oktober 1974, maakten mariniers een einde aan de gijzeling van een koor in de Scheveningse gevangenis. Zonder enig bloedvergieten. ,,Het is waarschijnlijk de eerste keer in de geschiedenis van gijzelingen dat de harde lijn is gevolgd met volledig succes”, zei de politiechef Peijster na afloop.

