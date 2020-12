Gemist? Julia is na beet van Pitbull voor het leven getekend en renovatie Binnenhof kost honderden miljoenen

‘Na corona kunnen we dit echt niet meer aan’

De verbouwing van het Binnenhof heeft een enorme impact op Den Haag. Zonder maatregelen loopt de stad in totaal ruim 200 miljoen euro aan inkomsten mis, zo staat in een uitgelekt rapport. Haagse ondernemers zijn geschrokken en pleiten voor uitstel: ,,Na corona kunnen we dit echt niet meer aan.”

‘Maar deze hond had van mij niet hoeven sterven’

Van Julia Korszak (18), die door de aanval van een pitbull is getekend voor het leven, had de agressieve hond niet hoeven sterven door een politiekogel. ,,Het dier kon er niets aan doen. Het is de schuld van de eigenaar. Op haar ben ik heel boos.”

‘Laat de bloemen uit Westland Nederlands’ inwoners opfleuren’

Nu we door de nieuwe coronalockdown weer massaal thuis zijn, moeten we het tijdens de kerstperiode met bloemen en planten thuis extra gezellig maken, klinkt het in Westland. ‘Haal wat moois in huis voor jezelf of iemand anders!’

Huilen staat winkelier Hans (57) nader dan het lachen

Hans de Vries (57), eigenaar van Delft Souvenir Shop aan de Markt, kan symbool staan voor de ellende die de (kleinere) winkeliers in Delft doormaken. Hij is optimist van nature, benadrukt hij, maar het huilen staat hem nader dan het lachen nu zijn winkel vijf weken op slot zit.

Sluiting komt hard aan bij Zoetermeerse ondernemers

Anneke van Leeuwen had in haar dertigjarig bestaan als ondernemer nooit gedacht dat ze nog eens met het UWV zou bellen, maar deze week moest het.

Sterrenkok moet pop-up in Den Haag weer sluiten

De Hollandse keuken op topniveau in een pop-up-restaurant tegenover het Torentje van premier Rutte. Hete bliksem met bruine boter waarna je in een hotelsuite de Hofvijver welterusten kust. Alles stond klaar. En toen knalde corona de deur weer dicht bij meesterkok Luc Kusters.

Dit is het favoriete kerstnummer van Den Haag

Den Haag heeft gekozen: Last Christmas is het favoriete kerstnummer van de stad. Het Residentie Orkest en PAARD riepen inwoners op hun favoriete kerstnummers op te sturen. Er kwamen ruim vijfhonderd inzendingen binnen, de grote meerderheid was voor Last Christmas van Wham.

Eerbetoon aan Overleden Naaldwijker Jim Mulder

Jim Mulder, de 17-jarige Naaldwijker die overleed na een aanrijding, wordt door zijn voetbalclub Westlandia op bijzondere wijze geëerd. Naar de populaire Westlander wordt een speciale prijs, de Jim Mulder Bokaal, vernoemd.

