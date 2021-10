Gemist? Kamerprijzen in Den Haag rijzen de pan uit en minderjarige asielzoekers niet welkom in noodopvang

Voorlopig toch nog extra lesuren en weekendscholen

De 25 Haagse basisscholen die extra lesuren aanbieden aan achterstandsleerlingen met gemeentelijke subsidiegelden, kunnen daar tot het einde van dit schooljaar mee door blijven gaan. Dat heeft onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer toegezegd in de raad.

CulturA & Zo in de race voor beste bieb

Met een beetje mazzel en een hoop stemmen wordt de bieb van CulturA & Zo in Nootdorp binnenkort tot Beste bibliotheek van Nederland gekroond. De huiskamer van de dorpskern is geliefd. ,,Ons motto is hoe gekker hoe beter. En dat slaat aan.”

Minderjarige asielzoekers niet welkom in noodopvang

Alleenstaande minderjarige vluchtelingen zijn niet welkom als de noodopvang in de Zoetermeerse bajes er komt. Het stadsbestuur staat in principe positief tegenover die opvang, maar vindt kinderen opvangen te ingewikkeld.

Kap van 158 bomen op de Mient voorlopig van de baan

De omstreden kap van 158 iepen, essen en valse acasia’s op de Mient is voorlopig van de baan. Hoewel de rechter Den Haag afgelopen woensdag nog toestemming gaf om de kettingzaag in de bomen te zetten, floot de Haagse politiek tot verrassing van velen de gemeente gisteravond alsnog terug.



Den Haag houdt hart vast voor protest klimaatactivisten

Inwoners en bezoekers van Den Haag kunnen hun borst natmaken. Klimaatactivisten van de beweging Extinction Rebellion (XR) zijn volgende week van plan meerdere acties te voeren in de stad. Ze hebben al aangekondigd een deel van Den Haag plat te leggen met een blokkade. De gemeente en politie staan klaar om in te grijpen.

Zo gaat de Westlandse intocht van de Sint eruitzien

Is er een intocht mogelijk en zo ja, hoe komt die eruit te zien? De diverse Westlandse Sinterklaascomités hebben een flinke kluif aan deze vragen. Er wordt uitgegaan van een aankomst als vanouds, blijkt uit een rondgang. De vergunningen zijn aangevraagd, het wachten is slechts op het verlossende groene licht.

‘Zoetermeer moet garant staan voor ADO Den Haag’

Zoetermeer moet helpen ADO Den Haag overeind te houden. Volgens Lijst Hilbrand Nawijn (LHN) is de voetbalclub van groot belang voor de regio.

Den Haag wil geen ‘vieze’ reclames meer in bus- en tramhalte

Den Haag wil definitief geen ‘vieze’ reclames voor auto’s of vliegtuigen meer in bushokjes en bij tramhaltes in de stad. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde daar donderdag mee in.

In de auto de stuipen op het lijf gejaagd worden

Hét Halloweenfeest van Nederland gaat dit jaar door, maar in uitgeklede versie vanwege de coronamaatregelen. Deze editie is er geen populaire Halloweenwalk, maar een drive-thru.

Kamerprijzen in Den Haag stijgen het hardst

De kamerprijzen rijzen de pan uit, met Den Haag voorop. Hier zijn de prijzen voor een kamer in het afgelopen kwartaal het meest gestegen. Met 7,1 procent is Den Haag de grootste stijger van ons land, blijkt uit het Q3 Rent Index-rapport van HousingAnywhere.

