Gemist? Kantine universiteit verkoopt alleen nog vega en ophef over coronauitbraak in Rijswijkse supermarkt

Amara van der Elst (19) is na haar voordracht tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam veelbesproken en een nationale bekendheid. De Haagse wordt vergeleken met de jonge vrouwelijke dichter die de wereld raakte bij de inauguratie van de Amerikaanse president Biden. Maar ook als iemand met een ‘maniertje’. Amara zelf voelt zich vereerd en dankbaar.

Burgemeester Tigelaar doet oproep aan bezoekers van de Mall

Sinds de opening van Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam is het druk in het winkelcentrum. Mensen weten het shopwalhalla zo goed te vinden dat de gemeente de bezoekers nu vraagt om zoveel mogelijk op rustige momenten te komen.

Kantine universiteit verkoopt alleen nog vega

De kantine van de faculteit Bouwkunde van de TU Delft serveert vanaf deze week als eerste universiteit van Nederland geen vlees en vis meer. Daarmee oogst de TU lof bij vegetariërs en veganisten en klimaatactivisten, maar niet bij alle liefhebbers van vlees. ,,Als vleeseter wordt je zo wel gestraft.”

Herdenkingsbordjes aan huizen van joden, soldaten en verzetshelden

Een luitenant-kolonel uit het Haagse Bezuidenhout schroeft op verzoek herdenkingsbordjes aan de gevels van huizen waar joden, soldaten of verzetshelden woonden die nooit meer thuiskwamen.

Metropoolregio wil best meedenken met Den Haag over reclame-beperking

De Metropoolregio wil best meedenken met de gemeente als Den Haag zou besluiten om geen alcoholreclames of advertenties van vliegtickets meer toe te staan. De vraag is hoe snel dat kan.

Delft schrikt wakker nu warmtenet werkelijkheid wordt

Er moeten 194 bomen worden gekapt, drukke wegen worden opengegooid en de verkeers- en geluidshinder zullen aanzienlijk zijn. Het is de prijs die Delft moet betalen voor de aanleg van een provinciaal megaproject: het ondergrondse buizenstelsel Warmtelinq. ,,Het wordt een zooitje.”

‘Besmette medewerkers zijn alweer terug’

Bij de Plus aan de Prinses Irenelaan in Rijswijk zijn onlangs meerdere medewerkers besmet geraakt. Op sociale media doet het verhaal de ronde dat 22 werknemers positief waren getest. Maar volgens de supermarkt gaat het slechts om de helft. De besmette personen zijn ruim een week geleden meteen in quarantaine gegaan. ,,Sommigen zijn zelfs alweer terug.’’

Brandstichting raakt vrijwilligers scouting in het hart

Brandstichting is de oorzaak van de grote brand in het gebouw van scoutingvereniging Polanen in Monster. Die voorlopige conclusie trekken verzekeringsexperts na uitgebreid onderzoek. De vereniging heeft naar aanleiding van de bevindingen aangifte gedaan bij de politie.

‘Willem Dreeshuis brandonveilig’

Bewoners van de Haagse Beeklaan betwijfelen of het de gemeente lukt het voormalige verpleeghuis Willem Drees in een maand tijd brandveilig te maken voor 69 daklozen die er in juni komen wonen.

‘Toch gaaf als je baas je een keer een extraatje geeft voor het weekend?’

Eigenlijk wilde Gerard van der Stok vorig jaar een rommelmarkt houden ten bate van Team Westland. Corona haalde een streep door het voornemen van de Lierse banketbakker en aangezien het er ook dit jaar niet van zal komen gaat Van der Stok doen waar hij goed in is: cakejes bakken.

