Gemist? Keiharde clash tussen Haagse en landelijke afdeling van Denk en Huize Ivicke krijgt derde leven

Keiharde clash tussen Haagse Denk-afdeling en landelijk bestuur over afluisterpraktijen en racisme

De beoogde lijsttrekker van de Haagse afdeling van Denk, Abdoel Haryouli, wordt aan de kant gezet door het landelijk partijbestuur na beschuldigingen over racisme. Haryouli zelf stelt dat hij samen met een ander lid van het afdelingsbestuur wekenlang zou zijn afgeluisterd en gechanteerd werd om terug te treden.

Huize Ivicke krijgt derde leven

Het gedeeltelijke herstel van het vervallen Huize Ivicke is met zeker een half miljoen euro véél te duur en uitgebreid geweest. Dat vindt althans pandeigenaar en ‘krottenkoning’ Ronnie van de Putte, die jarenlang weigerde onderhoud uit te voeren aan het rijksmonument. ,,Hij vindt een Volkswagen prima, het college wil op z’n Wassenaars een Rolls-Royce rijden.”

Protest tegen warmteleiding

In Den Haag is vooral teleurgesteld gereageerd op het definitieve besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Gasunie om te investeren in de aanleg van een warmteleiding van de Rotterdamse haven naar Den Haag. De omstreden leiding is hiermee een stuk dichterbij gekomen. ,,Wij hebben nog heel weinig hoop, omdat we er toch niet toe doen.’’

Verouderde winkelcentra in Zoetermeer

Verouderde en onveilige winkelcentra in Zoetermeer moeten worden aangepakt. Dat vindt PVV Zoetermeer, dat schriftelijke vragen stelde nadat ondernemers in deze krant hun zorgen uitten na een overval op de Albert Heijn in Seghwaert.

Woningen Lierkwartier te koop

Goed nieuws voor Westlandse woningzoekenden die staan ingeschreven in het ‘woningzoekende register Westland’. In het Lierkwartier in De Lier gaan op 16 november 47 ‘betaalbare’ woningen in de verkoop en alle ingeschreven woningzoekenden in het register kunnen dan aangeven voor welke woningen zij in aanmerking willen komen.

Ondernemers in de knel door hoge energieprijzen

Als de hoge energieprijzen aanhouden, is de kans groot dat je meer gaat betalen voor je kilo tomaten. Dan merken we het niet alleen in de vaste lasten, maar ook aan uitgaven in de supermarkt en voor sporten. En sommige activiteiten kun je helemaal niet meer doen. ,,Er is straks geen ijsbaan meer in de zomer. Daarmee bespaar ik energiekosten.”

In de put, uit de put bij Depresso Café

Iedereen stapt soms met het verkeerde been uit bed. Dat is lastig. Maar wat als je chronisch somber bent? Dan helpt een stevige bak koffie je misschien uit de put.

Geen traditionele intocht in Zoetermeer

Er komt ook dit jaar géén traditionele Sinterklaasintocht in het Stadshart van Zoetermeer. Sinterklaas maakt wel een rijtocht door het centrum van de stad, maar die is alleen online te volgen. Ook jammer: er zijn geen pieten bij.

Eerste Starbucks drive-through van Nederland is open

Vanuit je luie autostoel een caramel macchiato of chocolate frappuccino bestellen. Het kan sinds vandaag, want Starbucks opende de eerste drive-through van Nederland. ,,Nu hoef ik de auto niet meer uit.”

Den Haag gaat actief zorgen voor meer struikelstenen in de stad

De gemeente Den Haag gaat mensen helpen die struikelstenen willen aanvragen. De procedure om het aan te vragen en het prijzenkaartje was volgens Sebastian Kruis, fractievoorzitter van de Haagse PVV te lang en te duur. ‘We moeten ons er altijd bewust van blijven dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.’

Den Haag telt nog 45 muurreclames

Den Haag telde tot 1950 nog tientallen muurreclames. Het was een goedkope manier voor bedrijven om veel aandacht te krijgen. De Stichting Haags Industrieel Erfgoed (SHIE) heeft een tour per app gemaakt langs vijfenveertig resterende reclames.

Den Haag doet aangifte

De gemeente Den Haag gaat alsnog aangifte doen van fraude tegen betrokkenen van de EnergieAcademie. Uit onafhankelijk onderzoek wees uit dat er mogelijk fraude is gepleegd bij het eerder dit jaar failliet gegane banenproject. De gemeente heeft inmiddels een financiële regeling getroffen met de curator.