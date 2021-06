Gemist? Keiharde explosie bij Haagse woning en Prinsjesdag wéér in de Grote Kerk

Prinsjesdag wéér in de Grote Kerk

De koning leest op Prinsjesdag de Troonrede voor in de Grote Kerk in Den Haag, net als vorig jaar. Ténzij de coronacijfers zo blijven dalen en de 1,5 meter van de maatregelen af is, dan kan Prinsjesdag toch nog een keer in de Ridderzaal voor de grote verbouwing van het Binnenhof.

Henk was in een klap stokdoof

,,Tien procent van de Nederlanders heeft een gehoorprobleem”, begint Henk van Rees zijn verhaal. ,,Dat zijn ruim anderhalf miljoen mensen. En het worden er alleen maar meer. Gehoorverlies is namelijk onomkeerbaar. Het wordt nooit meer beter.”

‘Eerst gat dicht, dan bijslapen’

Een ravage moet het zijn geweest. De bewoners van een woning aan De Rhijenhof in Den Haag schrokken zondagnacht op van een keiharde explosie bij hun huis. Waarom zij? Ze hebben geen idee.

Eindelijk weer feestjes na versoepelingen

De coronamaatregelen worden flink versoepeld, dus ruim baan voor evenementen deze zomer, zou je zeggen. Maar dat valt vies tegen. Vooralsnog zijn ze alleen in De Lier en Honselersdijk van plan om diverse activiteiten te organiseren. En Cannes Outdoor in Naaldwijk gaat ook weer een feestje bouwen. ,,We gaan het gewoon doen.”

In beweging blijven als Parkinsonpatiënt?

In Nederland lijden meer dan 50.000 mensen aan de ziekte Parkinson. Meer dan de helft krijgt te maken met een zogeheten freeze of gait: het lichaam bevriest en je staat als aan de grond genageld. Met de Cue2Walk ontdooi je weer en kan de weg worden vervolgd.

Bouwen op postzegels in Midden-Delfland

Delft en Westland hebben er geen last van, maar in Maasland en Schipluiden slaat de vergrijzing hard toe. Oorzaak is het gebrek aan woningen, waardoor jongeren noodgedwongen vertrekken. Critici vinden dat het gemeentebestuur faalt, maar wethouder Wendy Renzen pareert de kritiek. ,,We zijn hard bezig met bouwplannen en maken onze beloftes waar.”

Bouw parkeergarage Markt valt veel duurder uit

Een parkeergarage onder de Markt aanleggen kan helemaal niet voor het bedrag dat de gemeente nu op tafel legt. Volgens aannemers gaat het veel meer kosten.

‘Er komt niemand meer’

De hengelsportzaak van Nico van der Lee in Duindorp is bekend onder vissers in heel Nederland. Van heinde en ver komen ze bij hem voor aas, vishengels en ander vistuig. De Haagse ondernemer overleefde de lockdown, maar dreigt nu alsnog kopje onder te gaan door nieuw parkeerbeleid van de gemeente Den Haag.

‘Het was puur genieten’

Het bestuur van de FeVoWest biedt trainer Johan Voskamp van het Westlands Elftal in eigen omgeving een passend podium om na 18 seizoenen af te zwaaien als keuzeheer van het regioteam. De Tuinderij in De Lier is woensdag bekende omgeving voor Voskamp. Dat er geen wedstrijd kan worden georganiseerd, accepteert de Lierenaar gelaten. ,,Het is niet anders. Ik kan wel zonder trainingspak, maar niet zonder voetbal.”

