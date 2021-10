Gemist? Kermis twee keer lamgelegd door rellende tieners en ophef over enquête in Haagse Schilderswijk

Is jouw stad klaar voor extra vluchtelingen? Het dorp waarvan je het niet verwacht wel

Het is angstvallig stil geworden sinds de noodoproep aan gemeenten per direct opvangplekken te zoeken voor Afghaanse vluchtelingen en andere asielzoekers van zes weken geleden. Juist in het dorp waarvan je het ’t minste verwacht zijn ze er klaar voor. En jouw gemeente?

Universiteit lijft 2500 gratis parkeerplaatsen voor eigen personeel in, bewoner gaat flink betalen

De TU Delft mag ruim 2500 parkeerplaatsen van Delft ‘inpikken’. Binnenkort zullen omwonenden van het universiteitsterrein flink moeten gaan betalen om hun auto vlakbij huis te stallen. Ook het zoeken naar een plekje wordt waarschijnlijk een stuk lastiger.

Ophef in Haagse Schilderswijk over enquête afsluiting

Een nieuwe poging van de gemeente Den Haag om via een enquête de ervaring van bewoners van de Schilderswijk en Stationsbuurt met de wegafsluitingen in dit deel van de stad te horen, leidt nu alweer tot ophef. Veel mensen klagen dat ze de brief met inlogcodes niet hebben gekregen of dat het formulier te ingewikkeld is. Eerder dit jaar ging het ook al mis.

Omwonenden teleurgesteld over komst woonpark voor arbeidsmigranten

Omwonenden zijn teleurgesteld over de geplande komst van een groot woonpark voor arbeidsmigranten in De Lier. ,,Wij zijn overvallen door dit plan en hebben vervolgens totaal geen inspraak gehad.’’

Krapte op arbeidsmarkt raakt zelfs kringloopwinkel voor mensen met meervoudige beperking

De krapte op de arbeidsmarkt raakt zelfs bedrijven die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Zoetermeerse kringloopwinkel De Springplank is na de uitbreiding naarstig op zoek naar personeel.

Man bloedt dood voor zijn eigen woning

Het beeld van zijn doodbloedende buurman krijgt een bewoner van de Delftse Burgwal niet meer uit zijn hoofd. Maandagavond trof hij hem stervend aan op hun gedeelde terras. Hulpdiensten konden de vijftiger niet meer redden.

Hoe kan het ernstig geplaagde ADO de periodetitel halen?

Tegen ieders verwachting in pakte ADO Den Haag vrijdagavond de eerste periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. Het wonder van Maastricht werd verricht door een verrassend goede selectie.

Kermis twee keer lamgelegd door rellende tieners

Spuugziek worden ze in Rijswijk van de rellende tieners die de plaatselijke kermis al twee avonden op rij lamlegden. De kermis sloot eerder haar deuren, ook de Albert Heijn XL ging eerder dicht. ,,Zaterdag was al vervelend, en toen moest ik de dag erna wéér dicht. Hierdoor loop ik heel veel geld mis.”

Edward betaalt duizenden euro’s voor oplaadpunt elektrische auto dat hij nooit mag gebruiken

2500 euro voor een laadpaal die je nooit mag gebruiken. Zoetermeerder Edward van Eijk krijgt van de gemeente geen ontheffing voor een stroomkabel over de stoep, terwijl de buurt er vol mee ligt. Maar binnenkort mogen die allemaal niet meer gebruikt worden.

Delft probeert migrantenwijken gevaccineerd te krijgen

Meer pop-up locaties waar Delftenaren zich zonder afspraak kunnen laten vaccineren? Of toch betere uitleg geven aan vaccinweigeraars in de stad? Delft bekijkt hoe meer ongevaccineerde bewoners in voornamelijk achterstandswijken toch over de streep kunnen worden getrokken om de coronaprik te halen.

In nieuwste theater van Nederland is geen plek voor vleeseter

Vergeet de traditionele pasta carbonara of varkensmedaillons voorafgaand aan een balletvoorstelling. Bezoekers van het gloednieuwe cultuurpaleis Amare worden culinair verleid met ‘plant-based’ voedsel. ,,Plantaardig eten boost ons immuunsysteem.”

Genieten van besneeuwde bergtoppen

Team Westland beklimt woensdag voor de vijfde keer de Col du Tourmalet in Frankrijk om zoveel mogelijk geld op te halen in de strijd tegen kanker. Elke dag bellen we met bestuurslid René Beukers om de dag door te nemen. Vandaag deel 3: de koninginnerit.

