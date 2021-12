Gemist? Kinderen met brandwonden op SEH na nieuwe TikTok-challenge en huizenkoper krijgt meer kans

Kinderen komen met brandwonden op SEH na nieuwe TikTok-challenge: ‘Genezing duurt weken’

Op de Spoedeisende Hulp zijn meerdere kinderen binnengebracht met ernstige brandwonden aan hun voeten. Het pijnlijke gevolg van de nieuwste TikTok uitdaging: in vuurwerk trappen. Arts Vanessa Valk schrok van wat zij aantrof bij de patiëntjes die ze behandelde en waarschuwt ouders en kinderen: ‘Zeer pijnlijke wond die er weken over doet om te genezen’.

Zo krijgt de Haagse huizenkoper vanaf maart meer kans in eigen stad

Vanaf 1 maart wordt het beleggers in heel Den Haag onmogelijk gemaakt om betaalbare woningen op te kopen om ze per kamer voor schrikbarende prijzen te verhuren. Kopers van huizen tot iets meer dan 350.000 euro moeten er zelf in gaan wonen.

Uitzendbureau betaalt na illegale kerstborrel alle corona-boetes voor feestend personeel

Een goedbedoelde, maar illegale kerstborrel, krijgt een paar dagen na een grote politieinval bij Uitzendbureau Gürbuz in Den Haag een kostbaar staartje.

Hoe een twintig jaar durende ruzie tussen twee vrienden leidde tot verval van monumentale panden

Twee vrienden kregen twintig jaar geleden slaande ruzie en gunden elkaar niets meer. Met als gevolg dat er al die tijd geen onderhoud werd gepleegd aan hun ooit zo prachtige, maar inmiddels zwaar vervallen panden. Al jaren vormen de monumenten een treurige entree tot de historische binnenstad van Delft, maar nu lijkt er eindelijk schot te zitten in het hoofdpijndossier.

Deelscooters zijn ook jeukscooters: in verplichte helmen leven kolonies bacteriën en schimmels

Sinds 1 september is het dragen van een helm verplicht voor bestuurders van elektrische leenscooters. Sommige helmen bevatten honderden verschillende soorten bacteriën. Dat blijkt uit een onderzoek dat studenten van de Universiteit Leiden op ons verzoek uitvoerden.

Studentenkamers op half verlaten bedrijventerrein dé oplossing woningtekort? ‘Niet aantrekkelijk genoeg’

Delft heeft amper betaalbare kamers te bieden aan haar studenten en zoekt de oplossing daarom in een deels verlaten bedrijventerrein in buurgemeente Rijswijk, de Plaspoelpolder. Maar is deze locatie, die een half uur fietsen van de universiteit af ligt, wel aantrekkelijk genoeg voor studenten? ,,De omgeving moet een beetje levendig zijn. Dat is het hier niet.”

73-jarige vrouw kwam om het leven bij ongeluk met veel te zware aanhanger: ‘Dacht dat het wel kon’

Aan het leven van een 73-jarige vrouw uit Wassenaar kwam op 28 november 2019 op de Europaweg in Leiden een einde door een scharende aanhangwagen van een andere automobilist. De aanhanger van R.C. (36) uit het Brabantse Zeeland bleek 840 kilo te zwaar beladen met houten planken.

Sandra viel 57 kilo af: hoe ze de pesters van vroeger achter zich liet en nu anderen inspireert

Elke week weer huizenhoog op zien tegen de gymles, niet kunnen sporten omdat je zo zwaar bent en vooral: je constant anders voelen dan de rest. Het is de situatie waar Sandra van den Bulk (49) een leven lang in verkeerde. Totdat een spontane ontmoeting met een vriendin op een feestje haar leven veranderde. Ze viel in korte tijd 57 kilo af en helpt nu anderen om gezond te leven.

Een gouden greep veranderde het leven van Carla drastisch

Carla Gillemans was een pakje-per-dag-roker en sportte nooit. Nu neemt de 41-jarige Nootdorpse als coach met anderen hun levensstijl onder de loep. ,,Ik kan me niet meer voorstellen dat ik zo ongezond leefde. Ik deed mezelf echt tekort.”

Politie zit automobilist in gestolen voertuig op de hielen

Een achtervolging van een automobilist in een gestolen auto is in de nacht van zondag op maandag geëindigd in de Havenstraat in Rijswijk.

Delftenaren tasten in het duister over wat ambtenaar via facebook over hen weet

Delftenaren moeten precies kunnen weten wat voor informatie de gemeente over hen verzamelt. Dat vindt Onafhankelijk Delft-raadslid Liedewei Timmermans. ,,Het is een wettelijke verplichting waar Delft zich niet helemaal aan houdt.”

Zoetermeerse handhavers stuiten vaker op weerstand in coronatijd

Handhavers stuiten vaker op weerstand van Zoetermeerders die zich niet aan de coronamaatregelen houden. Dat leidde al tot een aanhouding. Voor hun veiligheid zorgen ze er nu voor dat er altijd collega’s dicht in de buurt zijn.

Verhuizing tennisvereniging naar sportpark Polanen voorlopig van de baan

Het samengaan van tennisvereniging MLTV’90 en voetbalclub SC Monster op sportpark Polanen in Monster is voorlopig van de baan. Volgens sportwethouder Pieter Varekamp (VVD) is er geen geld voor en hebben beide clubs voorlopig ook geen problemen met de capaciteit.

Bewoners Recreatieoord krijgen prachtig geschenk nu de verkoop is afgewend

Een grandioze blijdschap heeft zich meester gemaakt van de ‘bewoners’ van het Recreatieoord Hoek van Holland, nu de verkoop van hun geliefde vakantieverblijf is afgewend. Maar een vleugje argwaan is gebleven, want stadsbestuurders en ambtenaren hebben dit bonte gezelschap aan zee de afgelopen maanden diep teleurgesteld. ,,Ik wil eerst de handtekeningen onder alle papieren zien.’’

