Gemist? Kinderen weten niet wat verantwoord eten is en Delftse flatbewoners leven tussen schimmel en ratten

Flatbewoners leven tussen schimmel en ratten

Bij binnenkomst krijgen ze braakneigingen of hoofdpijn én het is er nu al ijs- en ijskoud. Bewoners van de Reigerflat aan de Papsouwselaan in Delft zijn de leefomstandigheden hier spuugzat, maar woningbouworganisatie Woonbron zegt er voorlopig niets aan te doen. ,,Ik word er gewoon ziek van, maar betaal wel 714,59 euro huur per maand.”

Huisarts verzuipt in het werk door lange wachtlijsten bij ggz

Huisartsen in Den Haag worden overspoeld door patiënten nu de wachtlijsten in ziekenhuizen langer zijn en er een schreeuwend tekort is aan psychologen. ,,Al die patiënten komen terug bij ons, huisartsen.’’

‘Ze snijden het hart uit de fabriek’

Chocomel, Fristi en Olvarit; weinigen zijn er niet groot mee geworden. En het werd allemaal in Zoetermeer gemaakt. Bij Nutricia. Speciaal voor het 125-jarig bestaan werd de hightech fabriek de afgelopen week eenmalig opengesteld.

Nederlandse moslims reageren woest op heimelijke onderzoeken

Nederlandse moslims zijn woest over geheim onderzoek in opdracht van meerdere gemeenten naar moskeeën. Ze huurden een particulier bedrijf in dat undercover ging in gebedshuizen, onthulde NRC vrijdag. Ook in moskeeën waar goede banden mee waren. Het zorgde voor een storm aan verontwaardigde reacties vanuit de islamitische gemeenschap.

‘Ze denken dat paprikachips gezond is omdat er paprika in zit’

Weten te weinig kinderen wat verantwoorde voeding is? ,,Ja”, stelt kleuterjuf Jennifer Aalbrecht volmondig. En dat is ook niet zo vreemd: ,,Gezondheidsvaardigheden worden onvoldoende van jongs af aan geleerd.” Daar wil ze verandering in brengen en dus ontwikkelde ze het lespakket ‘Vitamines eten’, geheel passend bij haar zelfgeschreven prentenboek Bram en de Toverspiegel.

Steun van VVD-mastodont Frits Bolkestein

Het Haagse D66-raadslid Fonda Sahla maakt tijdelijk de overstap naar de Tweede Kamer en krijgt daarbij steun uit onverwachte hoek. VVD-prominent Frits Bolkestein steekt haar een hart onder de riem.

Mijn Allessie

Tijdens hun reizen door Afrika, Canada en Europa sliepen Frank (47) en Susan Sirag (49) op het dak van een pick-up, in een trailer en in talloze tenten. Dat beviel prima, tot ze twee jaar terug tijdens de zoveelste klamme nacht op een luchtbed besloten: het is tijd voor comfort. Een camperbusje moest uitkomst bieden. Het werd een witte Volkswagen T5.

‘Ben al mijn halve leven op schoolreisje’

Hij speelde ooit als 14-jarig jochie samen met twee nog jongere broertjes het Groningse popfestival Noorderslag plat. Zou het ooit nog mooier kunnen worden voor de Haagse zanger/gitarist Camiel Meiresonne? ,,Ik koos voor een onzeker bestaan en daar heb ik nooit spijt van gehad.’’ Wij spraken hem voor de rubriek Hoe Is Het Nu Met?

Column

Hoera, we hebben er weer een nieuwe themaweek bij. Naast de Week van de Grootouders, de Week van de Internationale Student, de Boekenweek en de Spaarweek, om er maar een paar te noemen, is er nu ook de week waarin de jeugd, straffeloos, haar steek-, schiet- en slagwapens kan inleveren.

‘Tuinieren is voor mij therapie’

Marjo Kroeze tuiniert al bijna 20 jaar op Tuinenpark De Groene Zoom, wat zij ‘het laatste snippertje groen’ noemt. ,,Tuinieren is voor mij therapie, zo kom ik over alle mogelijke problemen heen.” Wij gingen bij haar langs voor de rubriek Mijn Tuin.

Bekijk hieronder onze nieuwsvideo’s die de afgelopen dagen zijn opgenomen in Den Haag en omstreken.