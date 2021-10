Gemist? Kinderpornoposter pal voor basisschool en Abdelhamid vond racistische briefjes in zijn tuin

Haagse daklozen kunnen deze winter binnen slapen

Alle Haagse daklozen kunnen vanaf komende maand een bed in het voormalig woon-zorgcentrum Lozerhof krijgen. Daar opent 4 november een permanente winteropvang.

Dit elektrische crematorium is geschikt voor XXL-kisten

Omdat inmiddels de helft van de volwassen Nederlanders overgewicht heeft, wordt een passende uitvaart steeds lastiger. Daarom komt op de katholieke begraafplaats St. Barbara in Den Haag een extra grote oven, die ook nog elektrisch is. ,,We houden rekening met toegenomen overgewicht van mensen, de populariteit van grote Amerikaanse kisten én mensen die kiezen voor milieuvriendelijk.”

Terug naar mondkapje, afstand en thuiswerken

We moeten terug naar het dragen van mondkapjes, 1,5 meter afstand houden en zoveel mogelijk thuiswerken. Volgens Annette de Boer, directeur van GGD Haaglanden, is dat het verstandigste om het snel stijgende aantal coronabesmettingen tegen te gaan. ‘Want andere operaties moeten uitstellen is echt heel erg voor wie dat treft.’

Verontwaardiging over kinderpornoposter pal voor ingang basisschool

‘Zeker 30.000 Nederlanders kijken kinderporno, jij ook?’. Overal in Nederland kom je ze tegen, abri-posters met deze tekst. Het gaat om een campagne van Stop it Now!, de hulplijn voor mensen met pedofiele gevoelens en hun omgeving. Een exemplaar pal tegenover Brede School Westhof in het Westlandse Poeldijk leidt tot controverse. Ouders vinden de locatiekeuze onbegrijpelijk: ‘Kinderen lezen dit ook’.

Abdelhamid vond rommel en racistische briefjes in zijn tuin

Twee jaar geleden haalde Abdelhamid Shahin zijn gezin vanuit Egypte naar Nederland. Maar rustig wonen, dat doet het zestal niet in de krappe tweekamerwoning in Delft. ,,We vinden racistische briefjes in de tuin, mijn vrouw durft nauwelijks naar buiten.”

‘Hoor vaak dat ik een valse spits ben’

Bij de zwaarbevochten bekerzege op de amateurs van Sparta Nijkerk was er bij ADO Den Haag een belangrijke rol weggelegd voor invaller Evan Rottier. Voor de 19-jarige aanvaller was het pas zijn zesde invalbeurt, dit seizoen. Voor het eerst kwam hij langer dan vijftien minuten in actie. Die speeltijd bekroonde hij door knap het tweede doelpunt te maken en het bekerduel daarmee te beslissen.

Vanaf 2024 vlieg je op waterstof van Rotterdam naar Londen

Vanaf Rotterdam The Hague Airport moet in 2024 de eerste schone vlucht op waterstof naar Londen gaan plaatsvinden. Doel is zelfs een commerciële emissievrije luchtroute tussen Rotterdam en Londen. Een wensdroom of werkelijkheid?

Politieke monopoly voor lightrail tussen Den Haag en Westland

Huisjes, werkplekken en tramlijnen: Westlandse en Haagse politici speelden deze week een potje politieke monopoly met blokjes. Het idee was om de dilemma’s van een nieuwe lightrail-tramlijn met elkaar onder ogen te zien. ,,Die drie Polenhotels zet ik bij jou neer.’’

Achtervolging vanuit Den Haag eindigt in Maarssen

Na een lange politieachtervolging vanuit Den Haag is gisteravond een man van 29 jaar aangehouden in Maarssen. In zijn auto werd illegaal vuurwerk gevonden.

Slachtoffer van tramdrama in Den Haag was dronken

De 39-jarige Pawel Bernat die vorige week stierf na een tramaanrijding in Den Haag, was dronken. Dat blijkt uit het toxologisch onderzoek, meldt het Openbaar Ministerie. In het bloed van de man werd een promillage gevonden van 3,6. Gelijk aan zo’n veertien glazen alcohol.

Varend Corso komt volgend jaar toch in Delft én op een hele andere dag

Het Varend Corso was ‘wat ingekakt’ in Delft. Maar mede omdat burgemeester Marja van Bijsterveldt zo enthousiast is, vaart de bonte botenparade eind juni 2022 tóch door Delft.

Van Wieg Tot Graf

Z’n naam prijkte op verpakkingen in alle supermarkten van Nederland. Door hard te werken, werd een Haagse slager een grote vleeswarenfabrikant. Hij liep nooit naast z’n schoenen. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Leo Hooijmans (4 september 1941- 9 september 2021).

