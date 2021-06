Gemist? Kindje valt uit raam woning en na 15 maanden eindelijk weer dansen

Hoe is het nu met? Mr. Candle­light Jan van Veen (76) doet nog steeds wat hij altijd deed: ‘Maar de echte scorings­drift is weg’

12:01 Na meer dan 60 jaar is Jan van Veen nog steeds in de weer met zijn Candlelight. ,,Ik heb mijn best gedaan.’’ Wij gingen bij hem langs voor de rubriek Hoe Is het Nu Met?