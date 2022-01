Gemist? Klanten schrikken van bedragen op kassabon en burgemeester Rodenburg stopt ermee

Een klein tasje boodschappen voor de hoofdprijs, klanten schrikken zich rot van hoge bedragen op kassabon

Ook al zo geschrokken van het bedrag op de kassabon van de supermarkt? Twee tassen niks bijzonders om te eten voor een aantal dagen, zonder dure producten als wasmiddel of blikjes frisdrank en toch 89 euro afrekenen. ‘Deze crackers van een huismerk van 79 cent zijn nu 1,09 euro.’

Burgemeester Rodenburg stopt ermee: ‘Midden-Delfland heeft goed fundament, hoe slap de veenbodem ook is’

De meest ervaren burgemeester in de Haagse en Rotterdamse regio houdt er mee op. Burgemeester Arnoud Rodenburg (52) van Midden-Delfland kondigde dinsdagavond aan dat hij per 1 juli zijn ambtsketting neerlegt. Het moment valt samen met het einde van zijn derde ambtstermijn. Rodenburg werd burgemeester toen Midden-Delfland achttien jaar geleden ontstond.

Politiestudent ‘buiten functie’ na delen pornografische beelden in WhatsApp-groep

Een student van de Politie Eenheid Den Haag is buiten functie gesteld na vermoedelijk ontoelaatbare uitspraken in een WhatsApp-groep. Volgens het NRC werd er pornografisch materiaal gedeeld en was er sprake van antisemitisme.

Hotelmanagers bijna in tranen: ‘Het gaat niet meer en personeel loopt weg’

,,Het gaat gewoon niet meer, het personeel loopt weg en de ideeën zijn op.’’ Het was een bijzondere noodkreet afgelopen weekeinde van directeur Roxana Tajvarde van het Kurhaus, een van de bekendste hotels van Nederland. Ze is niet de enige. De gehele hotelsector is wanhopig. ,,De situatie is op dit moment erbarmerlijk.’’

Verloskundige Marije showt haar eigen ‘tijgerstrepen’ in de hoop dat meer moeders zich blootgeven

Ouderschap. Naar buiten toe is alles vaak fantastisch. Verloskundige Marije Beijersbergen ziet als een van de weinige ook ‘de binnenwereld’. Eén die gepaard gaat met verborgen verdriet en onzekerheid. Door zichzelf bloot te geven op ‘De Vlogkundige’ hoopt ze andere moeders ook aan het praten te krijgen.

Je eigen trauma kun je doorgeven aan je kinderen: ‘Soms is één sessie genoeg om dat te doorbreken’

Onverwerkte trauma’s blijven je je hele leven achtervolgen, meent Sylvia Dijkshoorn. Sterker nog: je kunt ze zelfs doorgeven aan je kinderen en zodoende ook hun leven beïnvloeden. Als emotietherapeut helpt zij bij het doorbreken.

Verbod sportvissen met lood

Vissen met lood aan de hengels? Dat kan anno 2022 echt niet meer. Sportvissers gebruiken namelijk lood als verzwaring, wat zeer schadelijk is voor de natuur. In 2027 moet het loodvissen helemaal verdwenen zijn. ,,Sportvissers zijn uiteindelijk natuurliefhebbers.”

Waarom Romane instak op AD-bezorger Coen blijft onduidelijk; hij wil zich niet laten onderzoeken

Romane J. (24), de man die AD-krantenbezorger Coen (55) zes keer met een mes stak, weigert in het Pieter Baan Centrum met psychiaters en psychologen te praten.

Gevel van winkelpand in Den Haag opgeblazen met explosief

De gevel van een leegstaand winkelpand in de ‘s-Gravenzandelaan in Den Haag is vannacht door een explosie vernield. De politie doet onderzoek. Er is onder andere een verbrand plastic flesje aangetroffen en veilig gesteld.

Is dit een poging om mij iets voor het klimaat te laten doen?

COLUMN SJAAK BRAL | ‘Met trots bied ik u een Energiemenukaart voor uw woning aan’, schrijft mijn stadsdeeldirecteur op briefpapier met het gemeentelogo. De ongevraagde brief is dik. Acht pagina’s lang. Heel, heel veel tekst. Na het lezen – een krachttoer, zelfs voor de geoefende lezer - voel ik me een arme sloeber en een milieucrimineel. Als dat de bedoeling is zijn de initiatiefnemers in hun opzet geslaagd.

Woontorens zo hoog als Empire State Building en rem op bevolkingsgroei: De Mos presenteert plannen

Woontorens zo hoog als het Empire State Building in New York (381 meter) en een rem op de bevolkingsgroei om de enorme woningnood aan te pakken. ,,Straks staat de hele stad in de steigers”, zegt Richard de Mos bij de presentatie van het verkiezingsprogramma van zijn partij Hart voor Den Haag.

BIJ1 en Volt op de kieslijst in Delft

De politieke partijen BIJ1 en Volt mogen dit jaar voor het eerst officieel meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Delft. De twee nieuwkomers hebben genoeg ondersteunigsverklaringen binnengehaald om op 16 maart op het Delftse stembiljet te kunnen prijken.

Hervé Matthys ontpopt zich geruisloos tot leider van ADO: ‘Ik voel het wel in mijn benen’

Geruisloos heeft ADO Den Haag-verdediger Hervé Matthys zich ontpopt tot een van de stabiele factoren van de Haagse ploeg. De 26-jarige Belg werd in het duel met Roda JC van vrijdag zelfs voor het eerst sinds zijn komst naar Den Haag gewisseld. Matthys, die dinsdagavond tegen zijn oude ploeg Excelsior speelt, moet de boel achterin bij ADO bij elkaar zien te houden. ,,Ik ben ingestroomd in september en heb sindsdien alles gespeeld. Het vergt veel energie.”

Liefde voor MG’s brengt stellen bij elkaar

MIJN ALLESSIE | Vriendschap zit in een klein hoekje. Bij de MG-club bijvoorbeeld. Daar vonden Henk (72) en Niesje (69) de Haas en Henk (77) en Andrea (73) van Deventer elkaar. Het ene koppel rijdt rond in een ‘nieuwere’ MG F, het andere toert in een MG Midget. Allebei even aaibaar, volgens de trotse eigenaars.

