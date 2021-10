Gemist? Komst islamitische middelbare school stap dichterbij en vijftig uur achter elkaar dansen voor tv

Bureau Hofstad valt niet bij iedereen goed: ‘Erg pijnlijk om te constate­ren dat Bilal hier verkeerd wordt neergezet’

13 oktober De eerste uitzending van Bureau Hofstad over het werk van Haagse politieagenten was gisteravond nog niet afgelopen of er waren al mensen gepikeerd. Een opmerking van een politieman over de neergestoken Bilal Aydin viel verkeerd in Laak. ,,Bilal was juist een held in de community.”